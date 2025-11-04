xs
"อนุทิน" ต้อนรับ "ลี เซียน ลุง" อดีตนายกฯ สิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ อนุทิน ให้การต้อนรับ นายลี เซียน ลุง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การพบปะกันครั้งนี้ สะท้อนมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างไทย–สิงคโปร์ พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัล–สีเขียว

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2568 เวลา 16.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายลี เซียน ลุง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


นายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชา ณ ห้องโดมทอง ชั้น 2 ในบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่น ซึ่งทั้งสองผู้นำได้รำลึกถึงมิตรภาพอันยาวนานตั้งแต่การเข้าร่วมประชุมเอเปคที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2022 และได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อศักยภาพใหม่ของความร่วมมือไทย–สิงคโปร์ในอนาคต โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และสาขาเทคโนโลยีที่กำลังขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายสิริพงศ์ เปิดเผยว่า หลังการหารือ นายลี เซียน ลุง ได้โพสต์ข้อความสะท้อนความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยว่า การได้กลับมาพบปะนายกรัฐมนตรีอนุทินอีกครั้ง “รู้สึกดีใจที่ได้ reconnect” พร้อมขอบคุณน้ำใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ไทยให้แก่ท่านและภริยา โดยระบุว่า “สายสัมพันธ์ไทย–สิงคโปร์แข็งแกร่ง และยังมีพื้นที่ให้เราต่อยอดความร่วมมือร่วมกันได้อีกมาก โดยเฉพาะในเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว”


ทั้งนี้ ทั้งสองผู้นำได้ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันในบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งสะท้อนถึงความใกล้ชิดส่วนบุคคล และเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศอย่างแท้จริง

นายสิริพงศ์ยังระบุด้วยว่า นายกรัฐมนตรีอนุทินมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย–สิงคโปร์ให้ก้าวไปอีกขั้นอย่างเป็นรูปธรรม







