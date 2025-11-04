"อนุทิน" ต้อนรับ "ลี เซียน ลุง" อดีตนายกฯ สิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายกฯ อนุทิน ให้การต้อนรับ นายลี เซียน ลุง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การพบปะกันครั้งนี้ สะท้อนมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างไทย–สิงคโปร์ พร้อมต่อยอดสู่ความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัล–สีเขียว
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2568 เวลา 16.20 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายลี เซียน ลุง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชา ณ ห้องโดมทอง ชั้น 2 ในบรรยากาศเป็นกันเองและอบอุ่น ซึ่งทั้งสองผู้นำได้รำลึกถึงมิตรภาพอันยาวนานตั้งแต่การเข้าร่วมประชุมเอเปคที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2022 และได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อศักยภาพใหม่ของความร่วมมือไทย–สิงคโปร์ในอนาคต โดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และสาขาเทคโนโลยีที่กำลังขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายสิริพงศ์ เปิดเผยว่า หลังการหารือ นายลี เซียน ลุง ได้โพสต์ข้อความสะท้อนความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยว่า การได้กลับมาพบปะนายกรัฐมนตรีอนุทินอีกครั้ง “รู้สึกดีใจที่ได้ reconnect” พร้อมขอบคุณน้ำใจและการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ไทยให้แก่ท่านและภริยา โดยระบุว่า “สายสัมพันธ์ไทย–สิงคโปร์แข็งแกร่ง และยังมีพื้นที่ให้เราต่อยอดความร่วมมือร่วมกันได้อีกมาก โดยเฉพาะในเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว”
ทั้งนี้ ทั้งสองผู้นำได้ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกันในบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งสะท้อนถึงความใกล้ชิดส่วนบุคคล และเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสองประเทศอย่างแท้จริง
นายสิริพงศ์ยังระบุด้วยว่า นายกรัฐมนตรีอนุทินมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย–สิงคโปร์ให้ก้าวไปอีกขั้นอย่างเป็นรูปธรรม