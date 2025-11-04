"ธรรมนัส" ยันสมาชิกกล้าธรรมของจริงตรวจสอบได้ เปรียบพรรคเป้ฯต้นไม้ใหญ่สัตว์ต่างๆ มาอาศัยเยอะ ถูกโจมตีเป็นเรื่องปกติ

"ธรรมนัส" ยัน สมาชิกพรรคกล้าธรรม เป็นของจริงตรวจสอบได้ เหน็บบางพรรคของปลอม เปรียบตัวเองเป็นต้นไม้ใหญ่ มีอีกา สัตว์ต่างๆ มาอาศัยเยอะ ถูกโจมตีเป็นเรื่องปกติ บอกชีวิตผ่านอะไรมาเยอะ แค่นี้ถือว่าเบา
วันนี้ (4 พ.ย. 68) เวลา 09:55 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกพรรคกล้าธรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ว่า สมาชิกกล้าธรรมเป็นของจริง และตรวจสอบได้ แต่ในทางตรงกันข้ามพรรคการเมืองบางพรรค ก็อย่างที่สื่อมวลชนเห็น มันเป็นของปลอม แต่พรรคกล้าธรรมชัดเจนตรวจสอบได้
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวด้วยว่า ถามว่าทำไมสมาชิกพรรคกล้าธรรม ถึงขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่ง ก็เพราะเราทำงาน เราอยู่กับพี่น้องประชาชน ซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนจากภาคใต้มารอพบตน และจะนำรายชื่อสมาชิกพรรคมาให้ ซึ่งเราก็ไม่ได้เตรียมการอะไร โดยเมื่อวานนี้ (3 พ.ย.) ตนได้มีการประชุมกับกลุ่มพีมูฟ ก็ได้นำรายชื่อสมาชิกมาให้อีก 2,000 คน เพราะเป็นแบบนี้จำนวนถึงเพิ่มขึ้นเพราะเราทำงาน
เมื่อถามถึงกรณีที่นายนายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร ที่ออกมาแฉพรรคการเมืองบางพรรค ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนฝากกราบเรียนว่าตอนนี้พรรคของเราตั้งหลักได้แล้ว ได้ตั้งวอร์รูมในการเก็บข้อมูลทั้งหมดทุกๆ เรื่อง ดังนั้นตน และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่อง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวอร์รูม ที่มีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ถ้าอยากรู้อะไรให้ไปถามนาวากาศเอกอนุดิษฐ์
เมื่อถามว่า การแฉเรื่องนี้จะไม่ใช่การเอาคืนทางการเมืองใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ที่จริงแล้วสื่อมวลชนควรจะถามว่าคลิปที่หลุดออกมา ที่มีการประสานสั่งงานให้เล่น ธมน. (ธรรมนัส) น่าจะพูดประเด็นนี้ แต่ทำไมถึงไม่ถามประเด็นนี้ สื่อก็ไม่ถาม ซึ่งเราเป็นนักการเมืองก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่พร้อมถูกตรวจสอบ อันไหนที่ตรวจสอบแล้ว คุณจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบกล่าวหา หรือตรวจสอบจากข้อมูลข้อเท็จจริงมาชี้แจง ตนจะให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ และวอร์รูมก็จะดำเนินการเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า สงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดถึงกลายเป็นตำบลกระสุนตกมาโดยตลอดของรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส ได้ชี้ไปที่ต้นไม้ พร้อมกล่าวว่า เราสังเกตต้นไม้ใหญ่ตรงนี้หรือไม่ คือต้นไม้ใหญ่ มีนกเยอะมาก
"ผม ณ เวลานี้ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ ก็เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อเป็นต้นไม้ใหญ่ก็มีนกมีอีกา มีสัตว์ต่างๆ มาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อันไหนเป็นสัตว์ที่ไม่ทำร้ายคนอื่น มีเสียงนกเสียงการ้องไพเราะ แต่ถ้ามีสัตว์ไปตามกินคนโน้นคนนี้ ก็ถูกโจมตีเป็นเรื่องปกติ ก็ต้องยอมรับได้ เพราะการเป็นนักการเมืองอย่าไปซีเรียส" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่าครั้งนี้ถือว่าโดนหนักมากหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ ครั้งนี้เบามากสำหรับชีวิตตน เพราะชีวิตของตนผ่านอะไรมาเยอะแล้ว ตอนสมัยเป็นนักการเมืองแรกๆ โดนสารพัดเรื่องเราก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาหมด
เมื่อถามว่า แสดงว่าหลังจากนี้จะเจออะไรก็พร้อมชนใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่พร้อมชน แต่เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เราถูกตรวจสอบโดยการกล่าวหา ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคำกล่าวหาของคุณมันไม่ใช่