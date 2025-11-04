“ธรรมนัส” แจงหยุดอาชีพขายสลากตั้งแต่ 5 เสือถูกทำลายหลังรัฐประหารปี 57 จึงให้ข้อมูลโควตาหวยไมไ่ด้ เผยมีแชตแฉเรื่องข้างใน

“ธรรมนัส” ยัน 5 เสือกองสลากถูกทำลายตั้งแต่รัฐประหารปี 57 เป็นอวสานอาชีพขายสลากของตน จึงให้ข้อมูลเรื่องโควตาสลากไม่ได้ ปูดมีแชตคนแฉ แต่ไม่อยากทำร้าย บอกบางเรื่องดำเนินคดีแค่ไม่ได้พูด
วันที่ 4 พ.ย.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิเสธตอบผู้สื่อข่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งโควตาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หายไปจากระบบ โดยกล่าวว่า วันนี้เจ็บตา พูดไม่ได้ พร้อมถามว่าทำไมมีจังหวะพอดีที่จะถามตนตลอด ก่อนจะระบุว่าในเรื่องโควตากองสลากตั้งแต่รัฐประหารปี 2557 5 เสือกองสลากถูกทำลายไปหมดแล้ว ซึ่งเป็นอวสานในอาชีพการขายสลาก แต่หลังจากนั้นยังมีการซื้อมาขายไปเล็กๆ น้อยๆ ตนจึงไม่ทราบเรื่องโควตาสลากและไม่สามารถให้ข้อมูลได้ พร้อมระบุว่าตนยังมีไลน์ที่คุยกับน้องบางคนที่ออกมาแฉเรื่องสลาก แต่ตนไม่อยากจะไปทำลาย
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า หากมีหลักฐานเหตุใดไม่ดำเนินคดีเด็ดขาด ร.อ.ธรรมนัส จึงย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรว่าไม่ดำเนินคดี แต่ไม่ได้พูดมากกว่า อย่างไรก็ตามในจังหวะนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินมาพอดี ทำให้ ร.อ.ธรรมนัสรีบปิดจบการสัมภาษณ์และสวัสดีนายกรัฐมนตรี โดยไม่ตอบคำถามใดๆ ต่อ ก่อนที่จะเดินขึ้นตึกบัญชาการ 1 เพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกับนายกรัฐมนตรี