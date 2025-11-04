“มารุต”ชม“กรมปศุสัตว์”ปั้นโครงการส่งออก “Ayam Bangkok”ไปอินโดฯ สำเร็จ สร้างรายได้กว่า 50 ล้าน พร้อมหนุนกีฬาไก่ชนไทยสู่ตลาดโลก

วันนี้(4 พ.ย.)นายมารุต ชุ่มขุนทด คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ปรึกษา)เปิดเผยว่า ตนได้ติดตามความก้าวหน้าการส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิต “Ayam Bangkok” ไปยังประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร และต่อยอดวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ ที่ผ่านมามีการพูดคุยกันในวงการปศุสัตว์หลายครั้งถึงแนวทางการผลักดัน ไก่ชนไทย ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมาก บางตัวมีราคาหลักแสนถึงหลักล้านบาท หากสามารถทำให้กีฬาไก่ชนซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยโบราณแพร่หลายไปต่างประเทศได้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
“ผมได้รับมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มาติดตามเรื่องนี้ และได้มีโอกาสร่วมกับท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการดูการแถลงข่าวการส่งออกไก่มีชีวิตไปอินโดนีเซียอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญมาก และต้องชื่นชมนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่เป็นผู้ผลักดันโครงการนี้มาตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง จนปัจจุบันสามารถทำให้การส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิตไปยังอินโดนีเซียเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย“นายมารุต กล่าว
ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา มีการส่งออกไก่พื้นเมืองมีชีวิตไปอินโดนีเซียแล้ว 9 ครั้ง รวม 403 ตัว สร้างรายได้กว่า 50 ล้านบาท และยังมีแผนส่งออกเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีสายการบินร่วมสนับสนุนให้ขนส่งได้ครั้งละ 50 ตัว ขณะที่ผู้ประกอบการเผยว่ามีคำสั่งซื้อต่อเนื่องและคิวยาว
“ไก่ชนเป็นกลุ่มเกษตรมูลค่าสูงที่น่าสนใจมาก และหากเราสามารถต่อยอดให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีตลาดต่างประเทศรองรับได้ ก็จะช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทยในระยะยาว” นายมารุต กล่าวทิ้งท้าย