ชป.4 เผย! สุโขทัยฝนถล่ม 2 วัน น้ำทะลักอ่างแม่มอก–ห้วยท่าแพ เกินเก็บกักกว่า 300 มม. เร่งระบายน้ำลดผลกระทบ

จว.สุโขทัยฝนถล่มหนัก 2 วัน น้ำในอ่างแม่มอก–ห้วยท่าแพเกินระดับเก็บกัก ต้องเร่งระบายลดแรงดันชป.4 เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือน้ำหลาก คาดอีก 2–3 วัน ไหลถึงแม่น้ำยมฝั่งขวา–ทุ่งทะเลหลวง
สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางและสุโขทัย ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นจำนวนมาก จนเกินระดับเก็บกักที่ 127 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) (จากความจุเก็บกักสูงสุด 110 ล้าน ลบ.ม.) ส่งผลให้ต้องระบายน้ำออกจากอ่างฯ ประมาณ 286 ลบ.ม./วินาที ทำให้คลองด้านท้ายอ่างฯ มีน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ระดับน้ำสูงประมาณ 0.2–0.8 เมตร แนวโน้มระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
ด้านอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ กว่า 68 ล้านลูกบาศก์เมตร (ความจุเก็บกักสุงสุด 58 ล้าน ลบ.ม.) เกินความจุเก็บกัก ต้องระบายน้ำออกจากอ่างฯ ประมาณ 55 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้คลองด้านท้ายอ่างฯมีน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่เช่นกัน ระดับน้ำสูงประมาณ 0.2–0.5 เมตร แนวโน้มลดลง
ในขณะที่ อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุพอดีที่ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ปริมาณน้ำเริ่มไหลล้นออกทางระบายน้ำฉุกเฉิน หรือSpillway เช่นกัน
ทั้งนี้ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ จะไหลลงสู่คลองแม่น้ำยมฝั่งขวา ก่อนเข้าสู่แก้มลิงทุ่งทะเลหลวงและพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลให้คลองแม่มอกและคลองแม่รำพันเริ่มมีน้ำล้นตลิ่ง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำยมสายหลัก อีกประมาณ 2–3 วันข้างหน้า สำนักงานชลประทานที่ 4 ได้สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนด้านท้ายน้ำต่อไป