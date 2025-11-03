ทบ.ยันถอนอาวุธหนักไม่กระทบดูแลปชช. คงมีทหาร-อาวุธปกป้อง ปล่อย 18 เขมรถ้าลดปฏิปักษ์-ทำตาม 4 ข้อ

"วินธัย" แจง ถอนอาวุธหนักพ้นชายแดนไม่กระทบดูแลปชช.ในพื้นที่ ยันมีทหาร-อาวุธยิงระยะสั้น ปกป้องอธิปไตยอยู่ ทำความเข้าใจชาวบ้านแล้ว ยัน ดูแล 18 เฉลยศึกตามหลักสากล พร้อมปล่อยหากกัมพูชาลดระดับความเป็น ปฏิปักษ์และทำตาม 4 ข้อตกลง
วันนี้ (3 พ.ย.68) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงการถอนอาวุธที่เป็นอาวุธยิงระยะไกลออกจากพื้นที่ชายแดนก่อน ว่า เพราะเป็นอาวุธที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
ส่วนข้อกังวลของประชาชนในการเคลื่อนย้าย ยุทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่ชายแดนว่าหากเกิดเหตุความไม่สงบจะสามารถดูแลป้องกันชายแดนได้หรือไม่ พลตรี วินธัย ยืนยันว่า กำลังทหารตามแนวชายแดนยังอยู่เหมือนเดิม เพียงแค่ถอนอาวุธและระบบยิงบางส่วนเท่านั้น อาวุธยิงสนับสนุนในระยะใกล้ที่ใช้ปกป้องอธิปไตยของแต่ละหน่วยยังมีอยู่ เรื่องนี้มีการแจ้งขาวบ้านและมีการประสานอย่างใกล้ชิด ซึ่งชาวบ้านทราบ ไม่ได้ตื่นตระหนก และมีความเชื่อมั่นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปไหน มีการเปลี่ยนแค่หน่วยที่อยู่ระยะหลังจากหน้าแนวชายแดนเท่านั้นซึ่งไม่กระทบอะไร
ส่วนการดูแลเฉลยศึกทหารกัมพูชาทั้ง 18 คนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่นั้น พลตรีวินธัย กล่าวว่า การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้คือ ICRC ก็เดินทางไปเยี่ยมเป็นประจำอยู่แล้ว เรื่องนี้ก็ไม่มีเสียงสะท้อนอะไรที่น่ากังวล
ส่วนที่กัมพูชา พยายามกดดันให้มีการปล่อยตัว ทหาร ทั้ง 18 คนนั้น พลตรี วินธัย ระบุว่า เงื่อนไขยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตาม 4 ข้อที่ให้ไว้ หากมีการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความจริงใจ ทำให้ระดับของการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันลดลงก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข สามารถทำได้ และช่วงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
เมื่อถามว่าการมีเฉลยศึก 18 คน อยู่ไทยได้ประโยขน์อะไรบ้าง พลตรีวินธัย ระบุว่า ทุกอย่างเราทำตามกติกาสากล หากพูดถึงประโยชน์ที่เราจับต้องได้มันไม่มี ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยดำเนินการในเรื่องนี้ อยู่ในมาตรฐานและกติกาสากล
ส่วนที่มีข่าวว่าจะคืนเฉลยศึกทั้ง 18 คน ในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ พลตรีวินธัย ระบุว่า ต้องติดตามกันต่อไป