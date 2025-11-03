นายกฯชูไทยพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์นานาประเทศ สั่งสานต่อ Quick Big Win ปลื้มคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายพุ่ง-จี้แก้ราคามัน

"อนุทิน" ฟุ้งกลาง ครม.ศก.เวทีอาเซียน-เอเปค ชี้ไทยเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์นานาประเทศ สั่งสานต่อนโยบาย Quick Big Win ให้เป็นรูปธรรม ปลื้มคนละครึ่งพลัสตัวเลขใช้จ่ายพุ่ง เม็ดเงินหมุนเวียนกระจายทั่ว ฝากเฟส 2 กวาดคนชายขอบ-กลุ่มเปราะบาง จี้เกษตรฯแก้ราคามันสำปะหลัง
วันนี้ (3พ.ย.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวเริ่มการประชุมว่า ขอบคุณที่มาร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยที่ผ่านมามีมาตรการและมติต่างๆออกไปแล้วสามารถทำให้การดำเนินงานของรัฐบาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาตนและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่ประเทศมาเลเซีย และประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ช่วง 26–28 ตุลาคม โดยพวกเราทั้งหมดได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการนำเสนอและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลกับประเทศต่างๆทั้งในเวทีระดับผู้นำประเทศและผู้นำภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ แนะนำประเทศไทยให้กับพวกเขาได้รู้จักสร้างโอกาสการลงทุน ลดการกีดกันทางการค้า หากได้ติดตามจากข้อมูลข่าวสารประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เรายังได้มีเรื่องที่ต้องสานต่ออีกมากมาย ในขณะเดียวกันเราได้บอกกับเขาว่ารัฐบาลชุดนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจยังคงต้องดำเนินนโยบาย Quick Big Win เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยประเทศต่างๆที่ได้พบ ถือเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือซึ่งเขามองว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสและมีศักยภาพหากเรามีบทบาทในเวทีต่างประเทศเช่นนี้ และได้นำสิ่งที่หารือมาปฏิบัติแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสะดวกความมั่นใจ ในการมาทำธุรกิจ หรือมาลงทุนหรือแม้กระทั่งมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เราก็คงได้ฟื้นตัวในภาคเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งตนเองกระทรวงพาณิชย์ได้หารือในระดับผู้นำหลายประเทศทั้งเรื่องการขยายการตลาด การขายพืชผลทางการเกษตร ซึ่งทางผู้นำกลุ่มต่างๆเช่นการเจรจา FTA ที่ต้องทำให้เรียบร้อยเร็วที่สุดและสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้เริ่มดำเนินโครงการนโยบายคนละครึ่งพลัส ทำให้เกิดความรู้สึก มีกำลังใจที่ดี สำหรับประชาชน และเวลาลงพื้นที่ใดได้รับเสียงที่เขาสะท้อนออกมามีความสุขและมีความดีใจเต็มใจที่จะใช้คนละครึ่งพลัส ซึ่งตนเองมองว่าเป็นการสร้างความคึกคักเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ โดยดูจากตัวเลขแล้วได้มีการใช้เงินอยู่มากพอสมควรเมื่อรวมกับของภาครัฐ ที่ผสมเข้าไปอีกหนึ่งเท่า ทำให้ระบบการหมุนเวียนของเม็ดเงินกระจายไปทั่วประเทศ
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า อยากฝากให้ทีมงานของรัฐบาลให้ดูในเรื่องของความทั่วถึง ดูหลักในการดำเนินการเพราะคนบางกลุ่มสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีเข้าถึงโครงการได้ก่อน แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังเป็นกลุ่มใช้ชายขอบหรือกลุ่มเปราะบางยังไม่สามารถเข้าถึงได้ยังต้องได้รับความช่วยเหลือ ในการเข้าถึงนโยบายนี้
“ ถ้าตนเป็นเขาคงจะเสียใจที่จะเข้าถึงไม่ได้ ดังนั้นต้องหาวิธีแก้ไขรวมกลุ่มคนที่พลาดในครั้งแรกกลับมาในเฟส2ฉะนั้นเฟส2 คงจะต้องเน้นนำกลุ่มเหล่านี้กลับเข้ามาให้ได้รับการดูแลจากรัฐบาลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งขอฝากกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ลงไปถึงนายอำเภอที่จะต้องช่วยกันหาคำแนะนำให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าใช้สิทธิ์นี้ได้อย่างทั่วถึง” นายอนุทินกล่าว
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่าสำหรับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงพลังงานที่เร่งพิจารณาพลังงานเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมและขอให้ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ยังมีผลงานกระทรวงอื่นๆอีกมากมาย ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
“ เวลานี้พืชผลทางการเกษตรต้องฝากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะไปที่ไหนก็โดนชาวบ้านบ่นเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตอนนี้ที่โดนหนักคือราคามันสำปะหลังที่ราคาไม่ดีต้องหาความร่วมมือกัน” นายอนุทินกล่าว
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวอีกว่า นายเอกนิติจะมีการพิจารณาแผนงานนโยบาย Quick Big Win ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะมีกลไกสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ และยังมีวาระการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง ถือว่าเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ส่วนหนี้สินของประชาชนเป็นนโยบายที่สำคัญตั้งแต่เริ่มเข้ามาบริหารประเทศและในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ออนไลน์และการปราบปรามสแกรมเมอร์ต่างๆ ทางรัฐบาลได้เริ่มดำเนินการมาอย่างเต็มที่แสวงหาความร่วมมือทั้งระดับระหว่างประเทศและและหน่วยงานภายในประเทศที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมโดยหวังว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น