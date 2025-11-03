“เอกนิติ” เตรียมแจ้ง พณ.สอบร้าน “คนละครึ่งพลัส” ขึ้นราคาอ้างเพิ่ม VAT 7% จ่อถก ธปท.-ปปง.-กลต.ตั้ง อนุกก.สอบเส้นเงินเทา

รมว.คลัง เตรียมแจ้ง ก.พาณิชย์ ตรวจสอบร้านค้าร่วม “คนละครึ่ง พลัส” ขึ้นราคาอ้างเพิ่ม VAT 7% จ่อถก “ธปท.-ปปง.-กลต.” ตั้งอนุกรรมการฯ สอบเส้นเงินเทา 1-2 วันนี้
วันนี้ (3พ.ย.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี โครงการคนละครึ่ง พลัส ที่ร้านค้าคิดค่าดำเนินการภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กับลูกค้า ว่า เรื่องนี้จะต้องมีการแจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเตือนแล้ว จริง ๆ แล้วนโยบายนี้ ต้องการที่จะช่วยชาวบ้าน
ส่วนกรณีเตรียมประชุมแก้ปัญหากรณีเงินเทา ในกลุ่มโควตา สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ให้กับทหาร จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฟอกเงิน จะเริ่มดำเนินการประชุมเมื่อไหร่ หรือ มองเรื่องนี้อย่างไร นายเอกนิติ กล่าวว่า เรื่องนี้เตรียมการที่จะนัดประชุม เพิ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ โดยจะนัดประชุมภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการ ทั้ง กลต. ปปง. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ เห็นว่า เรื่องของการเงิน หรือการป้องกันแอนตี้แสกมเมอร์ เราอยากจะทำระบบ โดยจะต้องมาดูว่า ในระบบการเงินของประเทศไทย มีช่องว่างตรงไหนบ้าง ที่เป็นช่องทางทำให้เงินที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายเข้ามา ซึ่งเราจะต้องตั้งหลักในจุดนี้ จึงขออนุญาตให้ทีมได้ทำงานก่อน
ขณะที่การจัดสรรโควตาสลาก นายเอกนิติ ระบุว่า จะให้ทีมฝ่ายเลขาฯ เริ่มต้นการทำงาน มีช่องโหว่ทางกฎหมายทางการเงิน ที่มีหน่วยงานกำกับหลายแห่ง หน่วยงานไหนบ้างที่มีช่องโหว่ ซึ่งเราต้องการที่จะเอามาตรฐานสากลมาใช้ ตรงนี้จะเป็นหลักใหญ่
ส่วนสลากเพื่อการออมจะเคาะกี่เปอร์เซ็นต์นั้น นายเอกนิติ บอกเพียงว่า วันนี้ขอเป็นเรื่อง AMC ก่อน