"แสวง" ชี้ทำประชามติทางไปรษณีย์เสี่ยงเป็นโมฆะ ต้องตีความเป็นการลงคะแนนล่วงหน้าหรือไม่

"แสวง" เผยทำประชามติทางไปรษณีย์ ต้องตีความเป็นการลงคะแนนล่วงหน้าหรือไม่ เหตุกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ทำ เสี่ยงเป็นโมฆะ แม้ทางธุรการทำได้ แต่ กกต.ไม่ขอเสี่ยง
วันนี้ ( 3 พ.ย.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงข้อเสนอของนายพริษฐ์ วัชรสิทธุ สส.พรรคประชาชน ในการทำประชามติล่วงหน้าผ่านไปรษณีย์ ว่า ขอบคุณในการให้ความเห็นเรื่องนี้ ซึ่งการจัดการเลือกตั้งกับการทำประชามติจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ภายใต้การดำเนินการที่เสรีเป็นธรรม โปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จากนั้นพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายกำหนด ส่วนการบริหารจัดการก็จะดำเนินการให้เรียบร้อยจนการเลือกตั้งเสร็จเสร็จ ที่ต้องดูผลการเลือกตั้งให้เรียบร้อย ซึ่งหมายความว่าสิ่งที่จะทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อย คือกกต.ต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะถ้าการเลือกตั้งและการจัดทำประชามติ 2 เรื่องต้องทำพร้อมกัน ซึ่งอาจจะมีความซับซ้อน กกต.ต้องหาวิธีอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทั้งหมดต้องพิจารณาว่าจะทำได้แค่ไหน ภายใต้ความรับผิดชอบ โดยไม่ได้กลัวสิ่งที่ต้องเผชิญ แต่สิ่งที่คำนึงคือต้องทำให้การเลือกตั้งเรียบร้อย รวมถึงผลการเลือกตั้งด้วย
ทั้งนี้ บางเรื่องสามารถทำเกินกฎหมายได้ หากเป็นงานธุรการในการอำนวยความสะดวก แต่ในบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ เสี่ยงที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ หากทำเกินกว่ากฎหมายกำหนด
" เราจะไม่เสี่ยงแม้แต่นิดเดียว ในการที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งเกิดความเสี่ยงเช่นนั้น แต่เมื่อมีข้อเสนอมาอย่างนี้จะมาดูกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะทำได้แค่ไหน เราคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอ"นายแสวง กล่าว
เมื่อถามย้ำว่า การทำประชามติล่วงหน้าทางไปรษณีย์จะเสี่ยงทำให้กลายเป็นโมฆะหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เรื่องการบริหารจัดการไม่ได้เป็นปัญหา เพียงแต่กฎหมายให้ทำหรือไม่ เช่น การลงทะเบียนทางไปรษณีย์เป็นการลงคะแนนล่วงหน้าหรือไม่ ซึ่งกฎหมายไม่ให้ทำถ้าเป็นการตีความว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงล่วงหน้า แม้ว่าทางธุรการจะจัดการได้ ไม่ได้เป็นปัญหา ซึ่งต้องแยกกันระหว่างการทำประชามติล่วงหน้าทางไปรษณีย์ กับการทำประชามติทางไปรษณีย์เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งการทำประชามติทางไปรษณีย์สามารถทำได้ตามกฎหมาย หรือหมายถึงการทำประชามติในวันที่กำหนดให้มีการออกเสียงทำประชามติ ไม่ใช่ทำในวันเลือกตั้งล่วงหน้า และยืนยันว่าในการบริหารการรวมคะแนนไม่ได้มีปัญหา อยู่ที่ว่ากฎหมายให้อำนาจทำหรือไม่ ซึ่งต้องดูว่าการทำประชามติล่วงหน้ากฎหมายกำหนดให้ทำหรือไม่ ที่ไม่ใช่การลงคะแนนออกเสียงในวันทำประชามติ
นายแสวง ยังกล่าวต่อว่าการทำประชามติ ที่จะทำพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปจะเป็นการใช้บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท การทำประชามตินอกราชอาณาจักรนั้นอาจจะเป็นวิธีอื่น เพราะกฎหมายให้อำนาจกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตในการดำเนินการ ซึ่งปกติในการเลือก สส.ทำอยู่แล้ว ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ด้วยสถานทูตมีบุคลากรน้อย แต่มีประชาชนคนไทยในต่างประเทศจำนวนมากก็สามารถลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้อยู่แล้ว
นายแสวงยังกล่าวถึงบัตรเลือกตั้งที่มีข้อเสนอให้ใส่ชื่อโลโก้และสีพรรค เพื่อความสะดวกแก่ประชาชน ว่า ข้อเสนอดังกล่าวบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อดำเนินการอยู่แล้ว ส่วนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จะมีข้อมูลผู้สมัครทุกคนอยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่แล้ว แค่เพียงผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเงยหน้าจากคูหาก็จะเห็นรายชื่อผู้สมัคร