“Super AI Engineer: The 5th National AI Exhibition” รวมพลังคนไทยด้านปัญญาประดิษฐ์ครั้งใหญ่ ฉลอง 5 ปีโครงการ Super AI Engineer และ 10 ปี สมาคม AIAT

เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2568 สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) จัดงานใหญ่ Super AI Engineer: The 5th National AI Exhibition ภายใต้ธีมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี โครงการ Super AI Engineer และ ครบรอบ 10 ปี สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9
ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานผ่านวีดีทัศน์ โดยระบุว่า “โครงการ Super AI Engineer เป็นโครงการที่ดิฉันให้ความสนใจเป็นอย่างมากและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จวบจนถึงปัจจุบัน เพราะเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการสร้างกำลังคนทักษะสูงด้าน AI สร้างนวัตกร วิศวกร และสร้างนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ รองรับอุตสาหกรรมขั้นสูง อันจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่และเม็ดเงินลงทุนอีกเป็นจำนวนมาก ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการและขอชื่นชมสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้”
บพค. ย้ำความสำคัญของกำลังคนคุณภาพสูงด้าน AI
ดร.รัฐภูมิ ตู้จินดา รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการ Super AI Engineer ที่ก้าวสู่ปีที่ 5 และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยที่เดินหน้ามาอย่างมั่นคงถึง 10 ปี ซึ่งนับเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมพลังคนไทยด้าน AI ทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีจากสังคมและความมุ่งมั่นในการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงด้าน AI ให้กับประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายของ บพค. ในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและงานวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก โดย บพค. ได้สนับสนุนโครงการ Super AI Engineer อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ โครงการ Super AI Engineer ได้สร้างวิศวกร AI และผู้ใช้ AI Tools จำนวนมาก โครงการนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้าน AI อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการแข่งขันในเวทีโลก
AIAT สร้างระบบนิเวศ AI ของคนไทย
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) กล่าวว่า “การสร้างบุคลากรด้าน AI ที่มีคุณภาพ เป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ให้เข้าสู่ยุค AI อย่างแท้จริง บุคลากรที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ Super AI Engineer นี้ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศ การยกระดับความรู้ความสามารถให้ประชาชน เนื่องจากไม่ใช่แค่การสร้างเครื่องมือ AI แต่ต้องยกระดับคนให้สามารถใช้เครื่องมือ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นสร้างระบบนิเวศของการพัฒนากำลังคน โดยนำคนที่เก่งมาเป็นกำลังหลักของประเทศ และสร้างคนที่มีสามารถปรับตัว ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์”
Super AI Engineer Season 5: สร้างคน-สร้างนวัตกรรม-สร้างอนาคต
ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย หัวหน้าโครงการ Super AI Engineer Season 5 / อุปนายกคนที่ 1 สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ได้กล่าวถึงโครงการ Super AI Engineer ปีที่ 5 ว่า ปีนี้ได้มุ่งเน้นการสร้างคนที่นำเครื่องมือ AI ไปใช้ การสร้างคนที่พัฒนาแบบจำลองโมเดล และการสร้างคนที่คิดพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยความร่วมมือของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภูมิภาค หน่วยงานบ่มเพาะนวัตกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศมากกว่า 50 หน่วยงาน ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้เครื่องมือ AI และต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้กับโจทย์จริง มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม คิด พัฒนา ออกแบบ โมเดล ทั้งในเชิงวิศวกรรมและวิจัย
โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนในโครงการ 12,718 คน แยกเป็นกลุ่ม AI Innovator 4,576 คน AI Engineer 3,675 คน AI Researcher 1,003 คน โดยผ่านเข้ารับการบ่มเพาะอย่างเข้มข้นทั้ง 3 กลุ่ม มีจำนวน 1,304 คน 368 คน และ 28 คน ตามลำดับ ทั้งนี้มีผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน Track AI Innovator มากว่า 210 ผลงาน มีแบบจำลองโมเดล แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน ในช่วงของการแสดงฝีมือในหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ มากกว่า 100 ผลงาน และยังมีการบ่มเพาะการเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น AI Startup จำนวน 3-5 ทีม ใน Track AI Engineer ในขณะที่ Track AI Reseacher อยู่ในระหว่างการพัฒนาบทความวิจัย วิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานในระดับสากล
เวทีรวมพลังคนไทยด้าน AI ครั้งใหญ่
ภายในงาน ยังมีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้กับสุดยอดนักปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคต ทั้งรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง สำหรับผู้เข้าร่วม Track AI Engineer โดยพิจารณาจากผลคะแนนรวม และโล่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจาก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภูมิภาคและหน่วยบ่มเพาะของ Track AI Innovator อีกด้วย
ซึ่งตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงาน ยังมีการจัดแสดงสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยของผู้ร่วมโครงการ Super AI Engineer ทั้ง Track AI Innovator และ AI Engineer จากทั่วประเทศ และยังถือเป็นการรวมตัวกันของคนสาย AI ตัวจริงจากทั่วประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม AI Researcher and AI Engineer Meetup นำเสนองานวิจัยด้าน AI ที่ได้รับความสนใจมีผู้เข้าฟังเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดสำคัญของการผลักดันวงการวิจัยด้าน AI ของประเทศไทยที่สามารถสร้างความสนใจให้กับคนในวงกว้าง
และ Startup Pitching โดยเป็น Startup ที่เกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer ใน Season ต่าง ๆ ชิงเงินรางวัลจากบริษัท Security Pitch และ computer notebook จากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย พร้อมโอกาสได้รับการลงทุนจาก VC ต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ Nerth.ai
งาน Super AI Engineer: The 5th National AI Exhibition ถือเป็น “การรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์จากทั่วประเทศไทย” ซึ่งไม่เพียงแสดงให้เห็นศักยภาพของบุคลากรไทยในยุค AI แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเศรษฐกิจใหม่บนฐานความรู้และนวัตกรรม
5 ปี Super AI Engineer – 10 ปี AIAT
สำหรับโครงการ Super AI Engineer เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับประเทศไทย ให้ประเทศไทยสามารถทัดเทียมและแข่งขันในระดับโลกได้ ซึ่งในปีที่ 5 นี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 track คือ AI Innovator, AI Engineer และ AI Researcher โดยในปีที่ผ่าน ๆ มา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้สร้างนักพัฒนา AI ระดับคุณภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ และภาคอุตสาหกรรมแล้วอย่างมากมาย และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ภายใต้ชื่อ Super AI Engineer Season 5 ที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างกำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับประเทศไทยต่อไป และในปีนี้ ยังเป็นโอกาสพิเศษ ที่สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ผู้ดำเนินโครงการ Super AI Engineer มีอายุ ครบ 10 ปี และโครงการ Super AI Engineer ครบรอบ 5 ปีอีกด้วย
