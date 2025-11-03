"อนุทิน" มอบนโยบาย ปปง.ย้ำปราบสแกมเมอร์ หากไม่เฉียบขาดโดนตราหน้าไม่มีผลงาน-นานาชาติคว่ำบาตร

นายกฯ มอบนโยบาย ปปง.ชี้สังคมสนใจภารกิจปราบสแกมเมอร์ ลั่นหากไม่เฉียบขาดโดนตราหน้าไม่มีผลงาน -นานาชาติคว่ำบาตร ด้าน ‘ฉัตรชัย’ ขอสนับสนุนเอไอสู้อาชญากรรม โวจัดการแล้ว 8 แสนบัญชีม้า
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 พ.ย. ที่ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมี นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธาน ปปง. เข้าร่วม
นายฉัตรชัย กล่าวรายงานว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ปปง. ดําเนินการยึดทรัพย์ 2.9 หมื่นล้านบาท และดําเนินคดีอาญา 160 คดี ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงหรือบัญชีม้าได้ดําเนินการไปแล้ว 8 แสนกว่าบัญชี ทําให้มีวงเงินที่ได้จากการกระทําความผิดค้างอยู่ในบัญชี 3 พันกว่าล้านบาท ในส่วนนี้จะนําไปสู่กระบวนการคืนให้กับผู้เสียหายตามขั้นตอนต่อไป
นายฉัตรชัย กล่าวว่า นอกจากนี้สิ่งที่อยากจะขอสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการทํางานของ ปปง. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายไทย ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิามเติมและพ.ร.บ.ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งกฎหมาย 2 ฉบับนี้เป็นรากฐานกฎหมายไทยที่ต้องปฏิบัติตาม และต้องปฏิบัติตามกฎสากล ซึ่งเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ จะต้องมีการประเมินการปฏิบัติและจะส่งผลต่อการดำเนินการ แซงชั่นในกรณีถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม ดังนั้นกฎหมายทั้ง 2 ส่วนนี้ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่ไทยต้องดำเนินการให้ผ่าน ขณะนี้อยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติแล้ว และในปี 2571 ต่างประเทศจะมาประเมิน โดย 40 ข้อประเทศไทยผ่านแล้ว 33 ข้อ โดยข้อที่ยังไม่ผ่าน หนึ่งในนั้นคือการดูแลผู้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะปรากฏว่าต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในลักษณะแฝงในคนไทย
อีกทั้งโครงสร้างของสำนักงาน ปปง. เป็นเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง แต่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั่วประเทศ สิ่งสำคัญที่สุด คิดว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายกรัฐมนตรี มีความสำคัญที่จะต้องกำกับราชการในต่างจังหวัด จึงได้เสนอโครงการที่เรียกว่าปปง.ภาคประชาชน สมัยที่นายกฯดำรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้คัดเลือกบุคคลเป้าหมายตามคุณสมบัติที่กำหนดแล้ว 160 คน จึงขอโอกาสนายกฯ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้กับเครือข่ายเหล่านี้ เครือข่ายเหล่านี้คล้ายๆกับที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติป.ป.ช.ตั้งไว้ แต่เราเป็น ปปง.ภาคประชาชน จึงขอความกรุณานายกฯมอบนโยบายสั่งการกระทรวงมหาดไทย บันทึกความร่วมมือระหว่างปปง.กับกระทรวงมหาดไทย แล้วคิดว่างานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นอย่างแรกก็ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจ และตระหนักทำอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก และ หลอกเขาจะผิดกฎหมายอย่างไรบ้าง ฉะนั้นช่องทางที่ดีที่สุดในการประชุมประจำเดือนของทุกจังหวัด อยากให้วาระของปปง.เป็นวาระการประชุมประจำเดือน เช่นเดียวกับวาระความปลอดภัย และวาระ สำคัญในนโยบายรัฐบาล โดยทางปปง.จะมอบอำนาจไปทางผู้ว่าราชการ จังหวัด หากนายกรัฐมนตรีเห็นชอบจะเร่งดำเนินการในทางปฏิบัติต่อไป
นายฉัตรชัย กล่าวว่า อีกประเด็นสําคัญที่อยากได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรี เนื่องจากขณะนี้การดําเนินการตรวจติดตามระบบยังไม่เท่าทันกับมิจฉาชีพ และเมื่อมีระบบเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป หรือวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น การรายงานทางธุรกรรมหลายประเภทควรต้องมีระบบเอไอและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพราะ ปปง.ต้องเป็นหน่วยงานกลาง ที่เป็นฐานข้อมูลรองรับธุรกรรมทุกประเภท
ด้านนายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ต้องขอบคุณที่ท่านได้เชิญตนได้มาเยี่ยมสถานที่แห่งนี้ เพราะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้มีโอกาสพบกับประธานปปง.และเลขาปปง. 2-3 ครั้ง ก็ได้ถามถึงภารกิจต่างๆ ได้มีการพูดคุยกันว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาพบกันและดูการดำเนินงานของ ปปง. ซึ่งความเข้าใจตอนแรกตนคิดว่าสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตนจึงไม่ได้สั่งการใดๆ โดยตรง แต่หลังจากเข้ามาสังคายนาระบบภายในทำเนียบรัฐบาลก็ทราบมาว่า ปปง.เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกฯ ซึ่งความจริงงานของท่านก็มีความสำคัญมาก
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ช่วงนี้ภารกิจงานของ ปปง.เป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมมากเป็นพิเศษ เพราะช่วงนี้ไม่มีอะไรดังไปกว่าสแกมเมอร์ เรื่องอาชญากรรมทางการเงิน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งในธุรกรรมต่างๆ ของมิจฉาชีพและธุรกิจประเภทนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้กับภารกิจงานของ ปปง. เพราะทุกอย่างต้องฟอกเงิน เงินที่ไม่สะอาดเป็นเงินที่ไม่ใช่เทาแต่เป็นเงินดำ แต่ฟอกยังไงก็ยังเป็นดำ เพราะฉะนั้นตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงาน ปปง.ก็ต้องยอมรับว่ามีความกดดัน และได้รับความกดดันจากประชาชนและสังคม ตลอดจนประชาคมนานาชาติสูงมากในเรื่องของการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสแกมเมอร์เหล่านี้ ยิ่งถ้าเราดำเนินการไม่เฉียบขาดไม่เต็มที่ มันไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะถูกตราหน้าว่าเราไม่มีผลงาน แต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นคือการแซงชั่น (มาตรการลงโทษคว่ำบาตร) และถูกกีดกันจากนานาชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถือเป็นสิ่งที่กดดันมาก เราเป็นข้าราชการ มีเงินเดือนใช้ เกษียณไปก็มีเงินบำนาญ มีกินมีใช้ ชื้ออาหารกินอาหารได้ 3 มื้อ แต่ ถ้าเรานึกถึงผู้ที่ต้องทำมาหากินหารายได้ที่เจอแบบนั้น จะอย่างไร