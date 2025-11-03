“เรืองไกร” ยื่น ป.ป.ช.เรียก “ไอซ์ รักชนก” ไต่สวน มีนักการเมืองโกงจริงตามที่โพสต์หรือไม่

“เรืองไกร” ยื่น ป.ป.ช.เรียก “ไอซ์ รักชนก” ไต่สวนข้อเท็จริง หลังโพสต์พาดพิงการโกงหลายวงการ มีนักการเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่ หากมีจริงอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรา 234 รธน.
วันที่ 3 พ.ย. 2568 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำการไต่สวนนางสาวรักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นว่า ข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2568 มีการโกงจริง หรือไม่ และมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรายใด เข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) หรือไม่
1. เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2568 น.ส.รักชนก ศรีนอก ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สส. ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “รักชนก ศรีนอก” โดยมีข้อความ ดังนี้โกงเงินทหารผ่านศึก โกงโควตาหวยคนพิการ โกงเงินนักกีฬา โกงเงินเกษตรกร โกงเงินชลประทาน โกงชื่อสมาชิกพรรค หลอกคนผ่านสแกมเมอร์ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมอยู่ที่เดียว แต่ใหญ่คับฟ้า นายกฯ ยังไม่กล้าแตะ แล้วฝ่ายค้านทำไร โห แหกกันจะโดนสั่งเก็บกันอยู่แล้วพี่จ๋า
2. มาตรฐานทางจริยธรรมของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 15 ระบุว่า ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน
3.ข้อความที่โพสต์ว่ามีการโกงหลายกรณีนั้น คงถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน และที่ระบุว่า แต่ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ จึงทำให้เข้าใจว่า หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) ซึ่งถ้าเป็นจริงตามข้อความดังกล่าว ย่อมเป็นหน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ช.
4. เนื่องจาก น.ส.รักชนก ศรีนอก เป็น สส.จึงอยู่ในบังคับตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 15 ด้วย ดังนั้น จึงน่าเชื่อว่า น.ส.รักชนก ศรีนอก โพสต์ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน แล้ว กรณี จึงมีเหตุอันควร ขอให้ ป.ป.ช.รีบไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยเร็ว
5. ทั้งนี้ โดยอาศัยความในมาตรา 46 และ 48 แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จึงขอให้ ป.ป.ช. รีบทำการไต่สวน น.ส.รักชนก ศรีนอก เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตรงตามความจริงที่เกิดขึ้นว่า ตรงตามที่โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 หรือไม่ และมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรายใด เข้าข่ายกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 234 (1) หรือไม่
“ในวันที่ 5 พ.ย. เวลาประมาณ 09.30 น. จะไปศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเอง เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 เนื่องจากรัฐสภาไม่ได้ร้องขอให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการออกเสียงประชามติ เสียก่อน ซึ่งโดยผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ประกอบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 การที่รัฐสภามีมติรับหลักการให้มีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หมวด 15/1 นั้น อาจเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกระทำมิได้ ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง” นายเรืองไกร กล่าว