“สมศักดิ์” ปิ๊งไอเดียช่วยชาวไร่อ้อย! เสนอปรับส่วนแบ่งใหม่ 75:25 เพิ่มรายได้เกษตรกร–จ่อผลักดันเป็นนโยบายพรรค

“สมศักดิ์” ปิ๊งไอเดียช่วยชาวไร่อ้อย เล็งต่อรองโรงงานเพิ่มส่วนแบ่ง 75 : 25 เพิ่มรายได้เกษตรกร เหตุต้นทุนพุ่ง–กำไรเกษตรกรลด สมาคมฯ พร้อมใจ ลงขันคนละบาทหนุนเดินหน้า ดันเข้าพท. จัดทำนโยบายช่วยเหลือประชาชน
วันนี้ (3 พ.ย.2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 สมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สส.สุโขทัย เขต 4 พรรคเพื่อไทย และสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัย ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยก่อนจะเริ่มพิธีผู้ร่วมงานทั้งหมดได้ร่วมกันยืนถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง อย่างพร้อมเพรียง
นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมงานว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้มีตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าร่วมงาน ทั้งนี้จากข้อมูลจากทั่วประเทศมีประมาณ 40 จังหวัด หรือกว่า 3-4 แสนครอบครัว เป็นเกษตรไร่อ้อย และวันนี้ตัวแทนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้น 1200-1400 บาทต่อตัน โดยในปีที่ผ่านมาขายได้ราคา 1160 บาทโดยเฉลี่ย ถือว่าขาดทุนจึงหารือว่าจะมีทางออกใดบ้าง ซึ่งมองเห็นว่าในจำนวนนี้จะมีกากอ้อย ชานอ้อยจากทุกโรงงานประมาณ 20 ล้านตันทั่วประเทศ ถ้ากากอ้อยขายได้กิโลกรัมละ 1 บาท ไปทำเชื้อเพลิง ชีวมวล หรือตันละ 1,000 บาท จะได้เงินประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ในส่วนตรงนี้ควรกลับมาเป็นของชาวไร่อ้อย เดิมแบ่ง 70:30 โดย 70 เปอร์เซ็นต์ ให้เกษตรกร อีก 30 เปอร์เซ็นต์ ให้โรงงาน อาจจะขอเพิ่มเป็น 75: 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตนเห็นด้วย
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โดยตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ล้าสมัยเกินไปหรือไม่ เพราะ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โดยเกษตรกรเล่าว่าทุกๆปี ต้องลงทุนในการตัดแต่งใส่ปุ๋ยพรวนดินเก็บเกี่ยว แต่โรงงานส่วนใหญ่อายุการใช้งานมากมีความคุ้มทุนแล้ว แต่ยังคิดส่วนแบ่ง 30 เปอร์เซ็นต์อีก ดังนั้นจุดนี้ควรมีการศึกษาเพื่อดำเนินการปรับแก้ เพื่อให้ได้ตัวเลขที่แท้จริง มีความเป็นธรรมให้เกษตรกรได้หรือไม่อย่างไร
“เบื้องต้นคิดว่าอาจจะลดเหลือ 25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้โรงงานได้ประโยชน์เท่าเดิม อาจจะปรับราคาน้ำตาลแบบขั้นบันได แต่จะศึกษาหารือกันในหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้อง ผมจะนำเอกสารที่สมาคมฯมอบให้เพื่อไปดำเนินการต่อไป ซึ่งตัวแทนชาวไร่อ้อย เขาจะไปร้องขอให้ชาวไร่อ้อยแต่ละคนแสดงเจตจำนง โดยจะสละทรัพย์สินคนละ 1 บาทเป็นค่าใช้จ่ายให้ผมไปดำเนินการ เพราะเห็นว่าสามารถพึ่งพาผมได้ อยากให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้ การแสดงน้ำใจ ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธ น้อมรับแล้วก็จะขับเคลื่อนให้ โดยจะนำเงินส่วนนี้ไปดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวไร่อ้อย อย่างเต็มที่ เช่น หากมีกรณีการฟ้องร้องต่างๆ ก็จะได้นำไปสู้คดี ถ้าเหลือจากการดำเนินการก็จะให้เป็นทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไป โดยจะนำเรื่องนี้ไปหารือในพรรค เพื่อจัดทำนโยบายช่วยเหลือประชาชนต่อไป”นายสมศักดิ์ กล่าว