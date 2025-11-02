“วันนอร์” วอนทุกฝ่ายลดราวาศอก ดัน รธน.ผ่านก่อนยุบสภา ไม่แสดงความเห็นอายุรัฐบาล

ปธ.สภาฯ วอนทุกฝ่ายลดราวาศอก ดัน รธน.ผ่านก่อนยุบสภา เผย ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุของรัฐบาลได้
วันนี้ (2พ.ย.) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวถึงความกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ อาจจะไม่ทันผ่านการพิจารณาของรัฐสภา เพราะรัฐบาลอาจตัดสินใจยุบสภาก่อน จากปัญหาการเมืองที่เริ่มรุมเร้า
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า ตนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอายุของรัฐบาลได้ แต่ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตนอยากฝากถึงเพื่อนสมาชิกทั้ง สส. และ สว. ให้พยายามทำความเข้าใจกัน และลดเงื่อนไขต่างๆ ที่จะกลายเป็นอุปสรรคปัญหา เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ในวาระที่ 2 นั้นยังไม่ได้ลงในรายละเอียดเนื้อหาของกติกาประเทศ เป็นแต่เพียง การแก้วิธีแก้เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็น คนกลางและมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาเท่านั้น