กมธ.มั่นคง ลุยสอบทุนเทา 5 พ.ย. กรณี บีไอซี กรุ๊ป เชิญ “อนุทิน-วรภัค” ชี้แจง พร้อมไพร์มสตรีท

กมธ.มั่นคง ลุยสอบทุนเทา 5 พ.ย. กรณี บีไอซี กรุ๊ป เชิญ “อนุทิน-วรภัค” ชี้แจง พร้อมผู้บริหารไพร์มสตรีท "โรม" ยันติดตามอาชญากรรมข้ามชาติต่อเนื่อง
วันนี้ (2พ.ย.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน กมธ. ว่า ยังคงติดตามปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติต่อเนื่อง โดยในวันที่ 5 พ.ย. ได้นัดพิจารณารณากลุ่มทุนกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย กรณีของ บีไอซี กรุ๊ป บีไอซี แบงค์ และนายยิม เลียก ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยเชิญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ฐานะประธานกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เข้าชี้แจง รวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผช.ผบ.ตร. และผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
และยังได้พิจารณาต่อเนื่องถึงความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล หรือบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กรณีบองบีไอซี แบงค์ และ บีไอซี กรุ๊ป และนายยิม เลียก โดยเชิญนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ อดีตปลัดคลัง นายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรมช.คลัง พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายรีวิน เพทายบรรลือ รวมถึงประธานกรรมการบริษัท ไพร์มสตรีท แคปปิตอล