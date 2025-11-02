กมธ.ต่างประเทศ วุฒิสภา ล่องใต้หนุน “ภูเก็ต” เมืองมรดกโลก ใช้ Big Data เสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เดิน “อนุรักษ์ควบคู่พัฒนา”

กมธ.ต่างประเทศ วุฒิสภา หนุน “ภูเก็ต” สู่เมืองมรดกโลก แนะใช้ Big Data เสริมศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชูแนวคิด “อนุรักษ์ควบคู่พัฒนา” สร้างสมดุลเศรษฐกิจ–วัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 1–2 พฤศจิกายน 2568 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา นำโดย นายชวภณ วัธนเวคิน รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง และ นายชิบ จิตนิยม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาดูงานในหัวข้อ “จังหวัดภูเก็ตกับบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ตสู่ผู้นำอาเซียน”
ภายหลังเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังการบรรยายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยเน้นประเด็นการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลและ Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติ การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก รวมถึงการพัฒนาแรงงานท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ
จากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ย่าน เมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง เพื่อศึกษาศักยภาพของพื้นที่และแนวทางการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการใช้ อัตลักษณ์ชุมชน วิถีชีวิตดั้งเดิม และมรดกทางประวัติศาสตร์ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนสู่การเป็น แลนด์มาร์กวัฒนธรรมระดับโลก
คณะกรรมาธิการฯ ยังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบายในหลายด้าน เช่น การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมชิโน–โปรตุกีส การบริหารพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว และการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาเมือง กับ การคงคุณค่าทางวัฒนธรรม
โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นพ้องกันว่า จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพครบทุกด้านในการยกระดับสู่เมืองมรดกโลก หากมีการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยึดแนวทาง อนุรักษ์ควบคู่พัฒนา ที่เน้นความยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และจะเป็นต้นแบบของ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกในอนาคต