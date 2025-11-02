ปชน.ปล่อยสโลแกนหาเสียง "มีเราไม่มีเทา" เป้า 250 สส. ดัน "เท้ง" แซง "อนุทิน" ปัดเงียบไม่ตรวจสอบภท.

"ศิริกัญญา" เผนปชน.ปล่อยสโลแกน "มีเราไม่มีเทา" หาเสียงแล้ว ตั้งเป้า 250 สส. ขอบคุณคนอีสานโหวตปชน.นำ มองปัจจัยหลายส่วนทำคะแนน "อนุทิน" พุ่ง เตรียมดัน "เท้ง" แซง ปัดเลือกที่รักมักที่ชัง หลังถูกถามตรวจสอบแต่พรรคร่วมฯ เว้นภท. โต้เงียบแต่ "ฮั้ว สว." สอบสวนไม่ได้เอง "เขากระโดง" สอบอยู่ตลอด
วันนี้ (2พ.ย.) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการปรับโครงสร้างและเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทย ว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีหลังจากพรรคเพื่อไทยเผชิญอุปสรรคทางการเมือง ตั้งแต่พ้นจากการเป็นรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 2 คนของพรรคถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งการปรับทัพพรรคเป็นเหมือนการปี่กลองทางการเมืองสนามเลือกตั้ง หากมีการยุบสภาตาม MOA ซึ่งการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งขอแสดงความยินดีกับพรรคเพื่อไทยที่ได้หัวหน้าใหม่
ส่วนการตั้งเป้า 200 สส. ของพรรคเพื่อไทย นางสาวศิริกัญญา มองว่า อาจจะตั้งต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และเชื่อว่าอาจเป็นไปได้จริง ซึ่งการตั้งเป้า สส.ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อให้บรรลุผลส่วนผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับประชาชน ซึ่งการตั้งเป้าขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรค
เพื่อไปกำหนดยุทธศาสตร์ให้เดินไปสู่เป้าหมาย แต่ผลของการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้ตัดสิน และย้ำว่าพรรคประชาชนยังตั้งเป้าตามเดิม คือ 250 คนขึ้นไป โดยการตั้งเป้าทำให้เกิดการวางแผนทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองมีการตั้งเป้าหมายที่แตกต่างกัน
เมื่อถามว่าช่วงนี้พรรคประชาชนใช้สโลแกนมีเราไม่มีเทา จะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า เป็นแคมเปญเลือกตั้งระยะเริ่มต้นที่อาจมีหลายข้อความ ย้ำว่าเราเอาจริงไม่เพียงแต่มีเราไม่มีเทา ยังมีอีกหลายเรื่องที่เอาจริงในทุกเรื่อง เรื่องอื่นอาจจะไม่เซ็กซี่เท่ามีเราไม่มีเทา แต่ถ้ามีเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจที่สดใส มีอนาคตที่รองรับทุกคนและทุกช่วงวัย ซึ่งผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี โดยเฉพาะมีเราไม่มีเทา นั่นหมายความว่าประชาชน สนใจให้ความสำคัญ กับเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นการฟอกเงิน และทุนเทา ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคประชาชนเอาจริงมาตลอดอยู่แล้ว และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ แต่จะทำได้ดีทำได้จริงก็ต่อเมื่อเราเป็นรัฐบาลพรรคเดียว ก็สอดคล้องกับเป้าหมาย 250 เสียงที่ได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้
เมื่อถามถึงความคืบหน้าขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า การคัดเลือกสส.เขตเกือบครบทุกเขตแล้ว ส่วนแบบบัญชีรายชื่อยังดำเนินการอยู่ยังมีอีกหลายขั้นตอน ยืนยันเดินหน้าตามไทม์ไลน์ ที่พรรคได้วางกรอบเอาไว้
ส่วนการคัดเลือกจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่ เนื่องจากครั้งที่แล้วกรอบระยะเวลาอาจดำเนินการไม่ทันแล้วทำให้เลือกคนที่ไม่ตรงเป้า นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า กระบวนการคัดเลือกพรรคพัฒนามาเรื่อย ๆ ตลอด 3 ครั้งที่ผ่านมา ที่พรรคจะต้องเจอกับการเลือกตั้ง และใช้บทเรียนในอดีตมาปรับปรุงการคัดสรรผู้สมัครตลอดเวลา ครั้งนี้มีเวลานานกว่าปกติ มีการเปิดหลักสูตรให้ผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้ง ทั้งท้องถิ่นและระดับชาติผ่านการอบรม ในหลายเรื่องให้ทำการบ้านล่วงหน้า เพื่อทำให้การคัดสรรผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นมากขึ้น
แต่ยอมรับว่าในหลายเรื่องหลายคุณสมบัติ ไม่สามารถพบได้ในช่วงการคัดเลือก และต้องยอมรับว่าในท้ายที่สุด อาจไม่ได้ผู้สมัครที่เพอร์เฟค 100% แต่กระบวนการหลังจากนั้นเมื่อเกิดเหตุแล้ว มีคณะกรรมการวินัยขึ้นมาสอบสวน และมีบทลงโทษก็น่าจะทำให้กระบวนการทั้งหมด สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
นางสาวศิริกัญญา ยังกล่าวขอบคุณผลโหวตประชาชนชาวอีสานของนิด้าโพล ที่สนับสนุนแคนดิเดตของพรรคประชาชนเป็นอันดับ 3 และยังคงเลือกพรรคประชาชนเป็นอับ 1 โดยพรรคจะใช้ผลโหวตนี้เป็นกำลังใจและนำไปปรับปรุง กระบวนการทำงานภายในพรรค เพื่อให้โดนใจประชาชนมากยิ่งขึ้น
เมื่อถามว่าผลโหวตนายกฯของพรรค ประชาชนเป็นอันดับ 3 เป็นสาเหตุจากการไปโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า มีหลายเรื่องที่ส่งผลกับการตัดสินใจของประชาชน ผ่านนิด้าโพลแต่อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาไปจนถึงการเลือกตั้ง ยังมีเวลาให้พรรคประชาชนได้ปรับตัว ปรับกลยุทธ์ในพรรค เพื่อทำให้แคนดิเดต นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในท้ายที่สุด
ส่วนที่มีคนวิเคราะห์ และโยงไปถึงการตรวจสอบของพรรคประชาชนที่พุ่งเป้าเพียงพรรคร่วมรัฐบาล แต่ไม่พุ่งเป้าไปยังพรรคภูมิใจไทย นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า จริง ๆ พรรคประชาชนกระทุ้งไปที่นายอนุทินตลอดในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นคนแรกที่ต้องลุกมาสอบสวนในเรื่องนี้ พรรคประชาชนยังเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาทุนเทาเพราะไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่านายอนุทิน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงเชื่อมไปถึงนายกรัฐมนตรี แต่พรรคประชาชนยังตรวจสอบอย่างเข้มข้นตลอดเวล
" ดังนั้นไม่ได้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังเรายังคงตรวจสอบเข้มข้นในทุกพรรคการเมือง หากเรามีข้อมูลข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือทุนเทา " นางสาวศิริกัญญากล่าว
เมื่อถามถึงคดีฮั้ว สว. และที่ดินเขากระโดงทำไมถึงเงียบในเรื่องนี้ นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า ไม่ได้เงียบ ทุกวาระที่มีการสอบสวนในเรื่องนี้เราตรวจสอบอย่างเข้มข้นตลอดเวลา อย่างเขากระโดงก็เห็นว่าเดินหน้าไปตามที่เห็นสมควร ว่าควรจะเป็น คือการที่การรถไฟสั่งฟ้อง เพื่อขอคืนที่ดินและพรรคประชาชนก็มีข้อคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้วว่ามีที่ดินอยู่ 2 แปลง ที่ถูก ปปช.ชี้มูลไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเรื่องคดีฮั้ว สว. พรรคประชาชนก็เป็นคนออกมาเปิดเผย แต่กระบวนการที่เป็น สส.ไม่สามารถเข้าไปสอบสวนได้เอง ทำหน้าที่ตามอำนาจที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่แล้ว