"ไหม" ให้นายกฯผ่านเอเปคติดแค่น่าขอเป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์ จี้ทบทวนแร่ร์เอิร์ธ ยังไม่เคาะซักฟอกสมัยหน้า

“ศิริกัญญา” ให้ผ่าน “อนุทิน” ประชุมเอเปค ชมทำหน้าที่สมบูรณ์แบบ ติดอยู่เรื่องเดียว น่าจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพปราบ “คอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์” จี้ รบ.ออกมาทบทวนให้หมดจรด รายละเอียด MOU แร่ร์เอิร์ธ เผย ปชน.กำลังเก็บข้อมูล ตัดสินใจอยู่ ยื่นซักฟอกสมัยหน้าหรือไม่
วันนี้ (2พ.ย.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าการไปประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ที่เกาหลีใต้ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถือว่าผ่านหรือไม่ ว่า ในรอบนี้มีความคืบหน้าหลายเรื่อง ถือว่าผ่าน ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ว่ามีอยู่เรื่องเดียวที่เราคิดว่าน่าจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเปคให้ความสนใจ อย่างสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ ที่ได้รับผลกระทบและกำลังเดินหน้าจริงจังในการปราบปรามและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นจุดที่เราคิดว่าควรจะแสดงบทบาทได้มากกว่านี้ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ดำเนินการ
ส่วนเรื่อง MOU แร่แรร์เอิร์ธ จะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดให้ฝ่ายค้านและประชาชนรับทราบหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า จริงๆแล้วคือการเปิดเผยรายละเอียดอย่างครบถ้วนและควรให้สื่อมวลชนและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันอย่างเปิดอก เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้เราได้รับรู้รับทราบ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะเหตุใด สหรัฐอเมริกาถึงให้ความสนใจเรื่องนี้ และ MOU ฉบับดังกล่าวมีผลทางกฎหมายหรือไม่ จะสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาจริงหรือไม่ น่าจะทำให้ประชาชนคลายข้อกังวลใจ โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ต้องยอมรับว่าแร่แรร์เอิร์ธ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากจะนำขึ้นมาใช้ในขั้นตอนการผลิต ดังนั้น ต้องเร่งให้รัฐบาลออกมาชี้แจงเรื่องนี้ให้หมดจรดครบถ้วนได้แล้ว
เมื่อถามว่าตอนนี้พรรคประชาชนมีข้อมูลเพียงพอที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ตอนนี้เราเก็บรวบรวมข้อมูลกันอยู่ จะมีข้อมูลเป็นรายคนและคงจะเก็บข้อมูลในสมัยปิดประชุม เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจว่าจะมีการยื่นอภิปรายในสมัยประชุมหน้าหรือไม่