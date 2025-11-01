“ดร.เอ้” ลุยเกาะเกร็ด! รับฟังปัญหายาเสพติด–น้ำท่วม เตรียมส่งผู้สมัครทั่วประเทศ พร้อมขอปชช.ให้โอกาส

"ดร.เอ้" นำทีมไทยก้าวใหม่ ลงพื้นที่ปากเกร็ด รับฟังปัญหายาเสพติด ชี้ เป็นหนึ่งในนโยบายต้องแก้ เหตุฆ่าอนาคตลูกหลาน ลั่น พร้อมส่งผู้สมัครทั่วประเทศ ขอปชช.ให้โอกาส รับหนักใจมีแต่พรรคการเมืองเก่งๆแต่สู้เต็มที่
วันนี้(1 พ.ย. 2568)นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยพล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองหัวหน้าพรรคฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เกาะเกร็ด โดยกล่าวว่า วันนี้ทีมงานพรรรคไทยก้าวใหม่มารับฟังเสียงร้องเรียนเรื่องยาเสพติดภายในชุมชน รวมไปถึงปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งวันนี้เดินทางเข้ามาน้ำก็ท่วมแล้ว หากจังหวัดอยุธยาไม่ได้รับน้ำไว้ วันนี้เกาะเกร็ดก็คงจะท่วมถึงหน้าอกไปแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่มีใครพูดถึง และไม่มีใครจะแก้ แต่พรรคไทยก้าวใหม่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับคนปากเกร็ด และชาวนนทบุรีให้ได้
นายสุชัชชวีย์กล่าวว่าปัญหายาเสพติดในขณะนี้มีความรุนแรงมาก เพราะเป็นสิ่งที่ฆ่าอนาคตลูกหลานของเรา วันนี้จึงมารับฟังปัญหา และเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรค เราจะต่อต้านยาเสพติดทุกวิถีทางด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจชุมชนด้วย ซึ่งต้องทำให้พี่น้องชาวเกาะเกร็ดมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยในวันนี้ได้นัดพบปะกับหัวหน้าชุมชนถึง 7 ชุมชน และดีใจที่ทุกคนรู้จักพรรคไทยก้าวใหม่ และการลงพื้นที่วันนี้ก็มีคนรู้จักพรรคและพร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งต้องขอกำลังใจและคะแนนให้เราด้วย
สำหรับความพร้อมในการลงสนามเลือกตั้งพรรคไทยก้าวหน้าส่งผู้สมัครทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเรามีความมุ่งมั่น และเรามีความพร้อม ส่วนจะสำเร็จแค่ไหนขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน อยากให้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคที่ไม่ไปเติมความขัดแย้ง ซึ่งหากเลือกพรรคไทยก้าวใหม่เราทำงานได้กับทุกพรรคการเมือง ทุกฝ่าย ขอให้เราได้มีโอกาสได้สร้างความเปลี่ยนแปลง
ส่วนตั้งเป้าการลงรับสมัครไว้ที่เท่าไหร่นั้น นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตนพูดตั้งแต่วันประกาศตัวแล้ว เราตั้งใจเป็นพรรคที่ถ่อมตัว แต่เราต้องการเสียงมากพอ มิเช่นนั้นจะทำงานอะไรไม่ได้ เราจึงต้องได้เสียงที่มากพอเพื่อไปดูทุนมนุษย์และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นขอให้ช่วยพรรคไทยก้าวใหม่มีสส.มากพอเพื่อที่จะไปช่วยลูกหลานของเราได้
เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่ที่แต่ละพรรคการเมืองมีการแข่งขันกันดุเดือด นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า แน่นอน เพราะว่าแต่ละพรรคการ เมืองเก่งๆทั้งนั้น ซึ่งเราต้องทำงานหนักกว่าคนอื่น
ส่วนไม้เด็ดที่พรรคไทยก้าวใหม่จะชนะใจประชาชน นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า พรรคไทยก้าวใหม่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพมีทีมเศรษฐกิจที่ดูเรื่องตลาดทุนใหม่ และเชื่อว่าประชาชนคงเบื่อการเมืองแบบเก่าๆ ซึ่งเชื่อว่าพรรคเรามีความแตกต่าง และเป็นพระที่มีความเป็นมืออาชีพที่ไม่แสวงหาความขัดแย้ง มาเพื่อทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ ให้ประเทศไทยพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับสัญลักษณ์ของพรรคที่เป็นลูกศรพุ่งขึ้นไปข้างบน
ทั้งนี้ในช่วงหนึ่งระหว่างการรับฟังปัญหายาเสพติดกับผู้นำชุมชน ดร.เอ้ กล่าวว่า วันนี้เราขอประกาศว่ามีเราไม่มียาเสพติด เพราะฆ่าอนาคตของลูกหลาน รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่เราจะทำอย่างไร ที่จะทำให้ของขายในพื้นที่สามารถกระจายไปทั่วประเทศได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นของพรรคเรา และเราก็อาสามาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอยู่ดีกินดี ไม่พบเจอกับปัญหาความยากจน