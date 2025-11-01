ภรรยานายกฯ โพสต์ขออภัยสื่อ แค่พูดเล่นปัดคุกคาม อาจดูไม่เหมาะ แต่พร้อมน้อมรับและขอบคุณทุกคำวิจารณ์

‘จ๋า ธนนนท์’ ภริยา ‘อนุทิน’ โพสต์ขอโทษ หยอกสื่อใจร้ายกับนายกฯ แจงแค่พูดเล่น ไม่มีเจตนาคุกคาม
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยาของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เขียนข้อความลงบนสตอรี่อินสตราแกรมส่วนตัว ขอโทษสื่อมวลชนกรณีพูดหยอกกับสื่อว่า "ทำไมใจร้ายกับท่านนายกฯ จังเลย เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ เกินไปแล้วนะ" จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป้นการคุกคามสื่อฟหรือไม่
โดยมีข้อความระะบุว่า “จ๋าต้องขออภัย พี่ๆ สื่อมวลชนทุกท่านนะคะ สำหรับสิ่งที่จ๋าพูดเมื่อวันก่อน เป็นเพียงการพูดเล่น ซึ่งอาจดูไม่เหมาะสม หรือทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจ จ๋าไม่มีเจตนาที่จะคุกคาม หรือลดคุณค่าการทำงานของสื่อมวลชนเลยแม้แต่น้อยขอบคุณทุกคำวิจารณ์ และคำแนะนำจากทุกๆ ท่าน จ๋าขอรับฟังด้วยความจริงใจ และยังคงให้ความเคารพต่อพี่ๆ สื่อมวลชนทุกท่านเสมอค่ะ“