สภาวัฒนธรรม กทม.เชิญชวนร่วมงาน "มหานคร ใต้แสงจันทร์" ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุดรอบกรุง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง"

สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน "มหานคร ใต้แสงจันทร์ ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุด รอบกรุง" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่จัดงาน เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ชื่องาน "มหานคร ใต้แสงจันทร์ ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุด รอบกรุง" “ลอยกระทงแห่งความทรงจำ” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“มหานคร ใต้แสงจันทร์” ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุด รอบกรุงสืบสานประเพณีอันงดงาม สะท้อนแสงแห่งศิลปะวัฒนธรรมทั่วกรุงเทพมหานคร นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่าของไทยสภาวัฒนธรรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เตรียมจัดงานภายใต้ชื่อ“มหานคร ใต้แสงจันทร์ ลอยกระทงวิถีไทย 15 จุด รอบกรุง”ในคืนวันเพ็ญ เดือนสิบสอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 พร้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมลอยกระทงถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมอนุรักษ์สายน้ำตามวิถีไทยอย่างงดงาม
จุดจัดงานหลักและพื้นที่ย่อยรวม 15 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ประกอบด้วย
1. วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ
2. วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
3. วัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง
4. ป้อมพระสุเมรุ เขตพระนคร
5. วัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ
6. วัดศาลาแดง เขตบางแค
7. วัดธาตุทอง เขตวัฒนา
8. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
9. วัดระฆังโฆสิตารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย
10. Tree on 3 เขตบางคอแหลม
11. สวนน้ำเสรีไทย เขตบึงกุ่ม
12. คลองลำไทร เขตหนองจอก
13. ลานวัฒนธรรม เขตคันนายาว
14. ห้างพาซิโอ เขตสะพานสูง
15. วัดสะพาน เขตคลองเตย
โดยแต่ละพื้นที่จะมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม วิถีไทย และกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายในงาน “การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ประกอบด้วย
1. ระบำถวายอาลัย (รำช้า ท่วงทำนองอ่อนช้อย)
2. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น ยามเย็น, ความฝันอันสูงสุด
3. การบรรเลงดนตรีไทยเดิมแบบสงบ (จะเข้ ซอ ขิม ระนาด)
4. ขับซอพื้นบ้านถวายอาลัย
5. การแสดงเล่าเรื่อง “พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของสมเด็จพระพันปีหลวง”
6. การขับร้องหมู่บทเพลงน้อมรำลึก ” ซุ้มสาธิตอาหารไทยถวายเป็นพระราชกุศล”
พร้อมด้วย “สาธิตงานหัตถศิลป์เพื่อการถวายความอาลัย”เช่น การประดิษฐ์โบสีดำ การพับดอกไม้จันทน์ การร้อยมาลัย และการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ พร้อมให้ประชาชนร่วมเรียนรู้และทำได้จริง
นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการธำรงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินตราบนานเท่านาน”
จัดโดย:สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมเขตทั้ง 15 พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร
วันจัดงาน: 5 พฤศจิกายน 2568
สถานที่: ทั้ง 15 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร
จุดหลัก: ลานวัฒนธรรม เขตคันนายาว