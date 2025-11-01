เปิดภารกิจนายกฯ วันสุดท้ายประชุมผู้นำเอเปค

โฆษกเผยภารกิจนายกฯ วันที่ 1 พ.ย. 2568 วันสุดท้ายของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ณ เมืองคยองจู เกาหลีใต้
วันนี้ (วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568) เวลา 07.55 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ณ เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในห้วงสุดท้ายของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
สำหรับภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ คือ การเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 รอบที่ 2 (The 32nd APEC Economic Leaders’ Meeting - Session II) ภายใต้หัวข้อ “Preparing a Future-Ready Asia-Pacific” ในเวลา 10.00 น. ณ ห้อง 300C ศูนย์ประชุม Hwabaek International Convention Centre (HICO) เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้นำเสนอแนวทางเสริมศักยภาพภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และสร้างสังคมทุกกลุ่มให้พร้อมรับอนาคต เพื่อภูมิภาคที่ยั่งยืนและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อการประชุมฯ เสร็จสิ้นมีการถ่ายภาพหมู่ของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค
จากนั้นในเวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานฐานทัพอากาศกิมแฮ (Gimhae Air Base) นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยจะเดินทางถึงไทยเวลา 21.00 น.
“การเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวันสุดท้ายนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ผลักดันประเด็นสำคัญในการเสริมศักยภาพภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์และพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายสิริพงศ์ กล่าว