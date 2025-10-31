ก.เกษตรฯ จัดเต็มกำลัง! ผนึก กยท. - กวก. คุมเข้ม ‘ยางผ่านแดน-กำหนดเขตควบคุมยาง’ เบรคการลักลอบยางผิดกฎหมาย มุ่งสร้างเสถียรภาพราคายางไทย

วันนี้ (31 ต.ค.) ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร (กวก.) จัด Kick off การนำสินค้ายางพาราผ่านแดนและเขตควบคุมการขนย้ายยาง โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ลุยคุมเข้มกำกับ - ป้องกันการลักลอบนำเข้ายางผิดกฎหมาย มุ่งสร้างเสถียรภาพราคายางไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดเผยว่า ปัญหาการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมายตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลไกตลาดและเสถียรภาพราคายางพาราในประเทศ ซึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นแหล่งรายได้หลักของเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ด้วยความตระหนักถึงวิกฤตดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ประกาศนโยบาย "ทำสงครามกับสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย" ซึ่งสินค้าเกษตรประเภทยางพารามีการขับเคลื่อนผ่าน การบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างกรมวิชาการเกษตร (กวก.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และชุดเฉพาะกิจพญานาคราช ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนและยางสวมสิทธิ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยครอบคลุมการดำเนินงาน ตั้งแต่การตรวจสอบสต๊อกยางพาราภายในประเทศ การควบคุมการนำเข้ายางพาราจากต่างประเทศอย่างรัดกุม ทั้งนี้ มาตรการที่เข้มงวดเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยาง ป้องกันการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร ตลอดจนสร้างเสถียรภาพราคายางที่เป็นธรรมให้กับตลาดยางพาราไทย
ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมมือกับกรมศุลกากรในการออกมาตรการควบคุมการขนส่งผ่านแดนอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบใบขนสินค้าอย่างละเอียด ผู้นำผ่านสินค้าต้องบรรจุยางพาราในตู้คอนเทนเนอร์และมีเครื่องติดตาม GPS ตลอดเส้นทาง พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพและเอกซเรย์ร่วมกัน ณ จุดต้นทางและปลายทาง โดยจะนำร่องในพื้นที่สำคัญ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.ระนอง และ จ.ตาก ในขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ใช้กลไกทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 ในการกำหนดเขตควบคุมการขนย้ายยางพารา เพื่อตรวจสอบที่มาของผลผลิตและป้องกันยางเถื่อนที่จะเข้าสู่ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.เพิก เลิศวังพง รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. ว่า กยท. สามารถดำเนินการให้บริการตรวจสอบรับรองชนิดหรือประเภทของยางพาราที่นำผ่านราชอาณาจักรให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะนำยางผ่านราชอาณาจักรได้ โดยการขนส่งยางพาราผ่านแดนระหว่างไทย เมียนมา และมาเลเซีย จะใช้ช่องทางผ่านด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก และด่านศุลกากรระนอง จ.ระนอง ไปยังด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา เพื่อยกระดับการจัดการขนย้ายให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งนี้ กยท. ได้จัดทำประกาศ กยท. เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจรับรองชนิดหรือประเภทของยางนำผ่านราชอาณาจักร ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ซึ่งระบุรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาการตรวจ การยื่นคำขอรับบริการและการออกหนังสือรับรอง ตลอดจนจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบการนำสินค้ายางพาราผ่านแดนดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส การจัดงาน Kick off การนำสินค้ายางพาราผ่านแดนและเขตควบคุมการขนย้ายยาง ในครั้งนี้ขึ้น จึงเป็นการแสดงถึงจุดยืนและความพร้อมในการตรวจสอบยางนำผ่านราชอาณาจักร และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อให้การประสานงานและการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวมีความสำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาและความมั่นคงของอุตสาหกรรมยางไทยในระยะยาวต่อไป
นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีการลักลอบนำเข้ายางพาราจากแนวชายแดนโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สานต่อนโยบายการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน โดยดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายางผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 6 (7) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ได้ประกาศกำหนด 5 จังหวัดเป็นเขตควบคุมการขนย้ายยาง ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.กระบุรี จ.ระนอง และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โดยประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป