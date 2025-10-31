ป.ป.ช.ตีตกคำร้อง "อิ๊งค์" ผิดจริยธรรมตั้ง "พิชิต" นั่งตำแหน่งการเมือง ชี้ขณะเห็นชอบยังไม่เป็นนายกฯ

ป.ป.ช.ปัดตกคำร้อง “แพทองธาร ชินวัตร” ผิดมาตราฐานจริยธรรม ตั้ง “พิชิต ชื่นบาน” ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ชี้ขณะเห็นชอบยังไม่เป็นนายกฯจึงไม่เข้าเงื่อนไข
วันนี้ (31 ต.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคำร้องที่สำนักงาน กกต. ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้กระทำการในอดีต ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้ความเห็นชอบหรือละเว้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกนายพิชิต ชื่นบาน ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งบุคคลดังกล่าวเคยต้องคำสั่งศาลฎีกาว่าได้กระทำผิดกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ถือเป็นพฤติการณ์ที่ต้องกระทำในขณะดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏพฤติการณ์ว่าการกระทำดังกล่าวของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้ถูกร้อง เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีจึงมิใช่เป็นการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1) ที่ประชุมจึงมีมติไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา