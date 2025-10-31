“ชัยทิพย์” วอน รบ.ช่วยเกษตรกร มะพร้าวน้ำหอมราคาดิ่ง ขายไม่พอค่าคนเก็บ แนะ เปิดตลาดกลางสร้างอำนาจต่อรอง คุมการส่งออกด่วน

วันนี้( 31 ต.ค.)นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ สส.ราชบุรี พรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวว่า ตนขอเป็นกระบอกเสียงแทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่กำลังประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำถึงขีดสุด โดยปัจจุบันราคามะพร้าวหน้าสวนอยู่เพียงลูกละ 2 บาทเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอแม้แต่จะจ่ายค่าคนเก็บลูกมะพร้าว
นายชัยทิพย์ ระบุว่า ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก ต้องแบกรับภาระหนี้สิน สวนที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวกลับกลายเป็นภาระที่ไม่รู้จะดำเนินต่อไปอย่างไร ทั้งนี้ ขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวที่ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดกลางของเกษตรกรเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง หรือการเข้ามากำกับดูแลราคาการส่งออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไป
“มะพร้าวน้ำหอมไม่เพียงแต่เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นชีวิตและความหวังของพี่น้องเกษตรกรชาวดำเนินสะดวกขอให้รัฐบาลเร่งเข้ามาดูแล และให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเร็วที่สุด“ นายชัยทิพย์ กล่าว