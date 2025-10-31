ย้ำ “คนละครึ่งพลัส” ใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค.ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำต่อวัน ยอดที่เหลือใช้ต่อวันถัดไป

รัฐบาลยืนยัน “คนละครึ่งพลัส” ใช้สิทธิได้ถึง 31 ธันวาคม 2568 วันละไม่เกิน 200 บาทไม่จำกัดยอดขั้นต่ำต่อวัน ยอดที่เหลือใช้ต่อได้ในวันถัดไป
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ว่าหากประชาชนใช้สิทธิไม่ถึงวันละ 200 บาทจะถูกตัดสิทธิ์นั้น ไม่เป็นความจริง โดยรัฐบาลขอยืนยันว่า ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้เต็มจำนวน ไม่มีกำหนดยอดขั้นต่ำต่อวัน และหากยอดใช้จ่ายในวันใดไม่ถึง 200 บาท ระบบจะ ทยอยยกยอดไปใช้ได้ในวันถัดไป ภายในระยะเวลาโครงการซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถใช้สิทธิร่วมจ่าย 50% ผ่านแอป G-Wallet ได้ทั้งในร้านค้าทั่วไปและร้านบริการรายย่อย เช่น ร้านตัดผม ร้านนวดแผนไทย ร้านซักรีด ร้านอาหาร คาเฟ่ และบริการเดลิเวอรี ที่เข้าร่วมโครงการ
รองโฆษกรัฐบาลระบุว่า ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องภายในกำหนดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกตัดสิทธิ์หากใช้จ่ายไม่ครบ 200 บาทต่อวัน พร้อมขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึง เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและสนับสนุนธุรกิจรายย่อยให้เข้มแข็ง เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม