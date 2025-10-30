จ่อยกฐานะ 2 อบต.ชื่อดัง จ.นนทบุรี เป็น "เทศบาลฯ" ให้มีผลทันที 28 พ.ย. หลังครบวาระแค่ 1 วัน "มท."จี้เปิดฟังความเห็น เฉพาะพื้นที่ ใหม่!

จ่อยกฐานะ 2 อบต.ชื่อดัง ใน จ.นนทบุรี เป็น "เทศบาลตำบล" ตามมติสภา อบต. ให้มีผล 28 พ.ย. หลังวันครบวาระ 1 วัน ด้านฝ่ายกฎหมายมหาดไทย แนะ เปิดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะพื้นที่ "ตําบลหนองเพรางาย" ใหม่อีกรอบ แม้ทุกช่องทาง "เห็นด้วย" แบบถล่มทลาย ชี้เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์คนในพื้นที่ ที่อาจมีส่วนได้เสียและหรือได้รับผลกระทบโดยตรง ย้ำ!หากมีการเปลี่ยนแปลงเขต หรือสิทธิ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขเขตพื้นที่/ทะเบียนราษฎร เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทในอนาคต
วันนี้ (30 ต.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในกระบวนการการจัดตั้ง “ยกฐานะ” องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นเทศบาลตำบล (ทต.) และ เทศบาลเมือง (ทม.) เพิ่มเติม
ล่าสุดพบว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้รับความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียม “ยกฐานะ อบต.” จำนวน 4 ฉบับ ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย คณะที่ 2 มท. มาทบทวนใหม่
ซึ่ง อบต. ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี มีการเสนอให้แยกพื้นที่บางส่วนของบาง อบต. ไปรวมกับอีก อบต. ก่อนดำเนินการให้จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบล
ประกอบด้วย ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับ อบต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และ ร่างฯ จัดตั้ง อบต.หนองเพรางาย ให้เป็น "เทศบาลตำบลหนองเพรางาย"
อีกฉบับ เป็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย รับพื้นที่บางส่วนของ อบต.หนองเพรางาย มารวมกับ อบต.ทวีวัฒนา และ ร่างฯ จัดตั้ง อบต.ทวีวัฒนา ให้เป็น "เทศบาลตำบลทวีวัฒนา"
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย คณะที่ 2 มีความเห็นต่อร่าง 4 ฉบับนี้ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมดําเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ "ตําบลหนองเพรางาย" อีกรอบใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ ที่อาจมีส่วนได้เสียและหรือได้รับผลกระทบโดยตรง
"หากมีการเปลี่ยนแปลงเขต หรือสิทธิดังกล่าว ให้ สถ. ดำเนินแก้ไขปัญหาเขตพื้นที่ และทะเบียนราษฎรให้เรียบร้อยเป็นลําดับแรก เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทและบริหารจัดการในอนาคต"
และเห็นควรพิจารณา แยกประเด็นการรวมพื้นที่ และยกฐานะ ออกจากกันเพื่อให้การดําเนินการถูกต้องตามขั้นตอนทางกฎหมาย
มีรายงานว่า ข้อเสนอของ อบต.หนองเพรางาย และ อบต.ทวีวัฒนา ให้เหตุผลเหมือนกันว่า เพื่อให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความเจริญเติบโตของตําบลที่เพิ่มขึ้น สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน การสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น "แยกพื้นที่บางส่วน" จากประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 6,550 คน โดยการจัดทําประชุมประชาคม หมู่บ้าน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 130 คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
มีการแสดงความเห็นผ่านแบบสอบถาม 1,235 คน คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 3,226 คน ผู้ไม่เห็นด้วย 4 คน และการแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 6 คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
ซึ่งรวมการจัดทําประชุมประชาคมหมู่บ้าน การแสดงความเห็น ผ่านแบบสอบถาม และการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1,376 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 3,367 คน และผู้ไม่เห็นด้วย จํานวน 4 คน
และได้สำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดตั้ง "เทศบาลตำบลหนองเพรางาย" โดยการจัดหาประชุมประชาคมหมู่บ้าน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 4.24 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 278 คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
การแสดงความเห็นผ่านแบบสอบถาม 1,222 คน คิดเป็นร้อยละ 18.66 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 3,239 คน ผู้ไม่เห็นด้วย 3 คน และการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 3,249 คน คิดเป็นร้อยละ 19.07 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 3,259 คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
ซึ่งรวมการจัดทําประชุมประชาคมหมู่บ้าน การแสดงความเห็นผ่านแบบสอบถาม และการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 2,749 คน คิดเป็นร้อยละ 41.97 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 2,749 คน และผู้ไม่เห็นด้วย 3 คน
ขณะเดียวกัน การสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น "การขอรับรวมพื้นที่"จากประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 7,863 คน โดยการจัดทําประชุมประชาคมหมู่บ้าน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 396 คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
มีการแสดงความเห็นผ่านแบบสอบถาม 1,378 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 3,778 คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
ซึ่งรวมการจัดทําประชุมประชาคมหมู่บ้าน และการแสดงความเห็นผ่านแบบสอบถาม มี 2,374 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 2,474 คน และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และได้สํารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดตั้ง เป็น "เทศบาลตําบลทวีวัฒนา" โดยการจัดทำ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 471 คน คิดเป็นร้อยละ 5.49 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 473 คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
และการแสดงความเห็นผ่านแบบสอบถาม 3,785 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 3,785 คน ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
ซึ่งรวมการจัดทําประชุมประชาคม หมู่บ้าน และการแสดงความเห็นผ่านแบบสอบถาม 2,256 คน คิดเป็นร้อยละ 28.69 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้เห็นด้วย 2,250 คน และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
มีรยงานด้วยว่า สภา อบต. ทั้ง 2 แห่ง ได้มีมติเห็นชอบ ได้แก่ ให้แยกพื้นที่บางส่วนของ อบต.หนองเพรางาย ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 บ้านคลองประจำ (คลองประรำ) หมู่ที่ 3 บ้านคลองมะเกลือ (ตลาดมะเกลือ) และหมู่ที่ 8 บ้านสหกรณ์ (คลองสหกรณ์)
ไปรวมกับ อบต.ทวีวัฒนา และได้มีมติในการประชุมสภาฯ เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลหนองเพรางาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ 28 พ.ย. 2568 (หลังวันครบวาระ อบต. 1 วัน) เป็นต้นไป
ขณะที่ อบต.ทวีวัฒนา เห็นชอบให้รับรวมพื้นที่ของ อบต.หนองเพรางาย บางส่วน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ 8 และเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลทวีวัฒนา ทั้งนี้ ตั้งแต่ 28 พ.ย. 2568 (หลังวันครบวาระ อบต. 1 วัน) เป็นต้นไปเช่นกัน
ทั้ง 2 อบต. ยังได้ จัดทําคําบรรยายแนวเขตตามข้อเท็จจริง ในปัจจุบัน ตามประกาศ มท. แล้ว ซึ่ง จ.นนทบุรี และ อ.ไทรน้อย ได้ลงนามในแบบสํารวจข้อมูลพื้นฐานแล้ว.