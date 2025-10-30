พท.–ปชน.ชงญัตติด่วน MOU แรร์เอิร์ธ–สแกมเมอร์ ซัดรบ.ขาดความรู้–เสียเปรียบ หวั่นทุนเทาจุ้นการเมือง-เอื้อมะกัน

“พท.–ปชน.” ชงญัตติด่วน MOU แรร์เอิร์ธ–ปราบสแกมเมอร์ รุมสับรัฐบาล ขาดความรู้–ไทยเสียเปรียบ “รังสิมันต์” ห่วงทุนเทาแทรกการเมือง จี้ออก พ.ร.ก.ปราบสแกมเมอร์ สกัดเงินสกปรกเข้าสู่ระบบ รบ.ไม่รู้จริง ปล่อย MOU แรร์เอิร์ธ เอื้อสหรัฐฯ กระทบสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
วันนี้( 30 ต.ค. 2568 ) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม สภาได้พิจารณา ญัตติด่วน 3 ญัตติสำคัญ ได้แก่ 1.ญัตติของ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เสนอแนวทางปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีดำเนินการอย่างเร่งด่วนในฐานะ วาระแห่งชาติ
2. ญัตติด่วนด้วยวาจาของ นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ว่าด้วยผลกระทบจากการลงนาม MOU ไทย–สหรัฐฯ ด้านแรร์เอิร์ธ (แร่หายาก)
3. ญัตติด่วนของ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน เกี่ยวกับความไม่พร้อมและผลกระทบต่อประเทศจากข้อตกลง MOU แรร์เอิร์ธ
นายรังสิมันต์ อภิปรายว่า ไทยเริ่มมาตรการตัดน้ำ–ตัดไฟ–ตัดอินเทอร์เน็ตต่อแหล่งสแกมเมอร์แล้ว แต่ยังไม่เห็นการขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง เช่น หม่อง ชิตตู ผู้นำกองกำลังกะเหรี่ยง โดยคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งให้อัยการยังค้าง และไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาสแกมเมอร์ไม่ใช่เพียงอาชญากรรมข้ามชาติ แต่เป็นกระบวนการฟอกเงินจากดำเป็นขาว ซึ่งเงินเหล่านี้ถูกนำไปลงทุนในธุรกิจจริง กลายเป็นทุนสีเทาที่แข่งขันกับภาคเศรษฐกิจปกติ ทำให้ไทยกลายเป็น ศูนย์กลางทุนเทาแห่งอาเซียน
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปราบปรามสแกมเมอร์แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินคดีต่อกลุ่มทุนใหญ่ เช่น ปรินซ์ กรุ๊ป โดยอ้างว่าต้องรอ คดีมูลฐาน ทั้งที่กฎหมายให้สิทธิ์ดำเนินการได้หากมีเหตุอันควรสงสัย
พร้อมเสนอแนวทาง 3 ด้าน คือ1. ด้านนโยบาย ให้ไทยทำ MOU หรือปฏิญญาร่วมกับประเทศต่าง ๆ พร้อมกรอบเวลาชัดเจน 2. ด้านปฏิบัติการ ตั้งศูนย์ยุทธการร่วมกับ อินเตอร์โพล และภาคเอกชน เพื่อปิดแหล่ง ปิดสัญญาณ และปิดบัญชีการเงินของแก๊งสแกมเมอร์ 3. ด้านกฎหมาย ให้กระทรวงดิจิทัลฯ แก้กฎกระทรวงเพื่อเอื้อต่อการจับกุมข้ามชาติ และเสนอให้ออก พ.ร.ก.ปราบสแกมเมอร์ ในช่วงปิดสมัยประชุมสภา
“วันนี้ทุนเทาเริ่มแทรกซึมในระบบการเมือง เผลอ ๆ การเลือกตั้งรอบหน้าอาจมี 4 พรรค คือ สีส้ม สีแดง สีน้ำเงิน และสีดำ ถ้ารัฐไม่เร่งจัดการ ทุนเทาจะยึดประเทศได้” นายรังสิมันต์กล่าว
ด้าน นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย อภิปรายถึง MOU ไทย–สหรัฐฯ ว่ารัฐบาลลงนามโดยไม่เปิดเผยต่อประชาชนหรือแม้แต่ ส.ส. ในสภา ทั้งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
แรร์เอิร์ธเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์ของโลก โดยจีนครองตลาดการผลิตกว่า 70% และการสกัดบริสุทธิ์ถึง 90% แต่ไทยกลับไปให้สิทธิพิเศษสหรัฐฯ เป็นประเทศแรกในการสำรวจและลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไทยเสียเปรียบอย่างรุนแรง และเสี่ยงกระทบความสัมพันธ์กับจีน
“รัฐบาลบอกว่า MOU ไม่มีผลผูกพัน แต่ถ้ามีเงื่อนไขครบถ้วนในเนื้อหา ก็สามารถบังคับใช้ได้เหมือนสนธิสัญญา” นายจิตติพจน์กล่าว พร้อมชี้ว่าเมื่อเทียบกับ MOU ที่สหรัฐฯ ทำกับมาเลเซีย ไทยยิ่งเสียเปรียบ และอาจต้องเผชิญการตอบโต้จากจีนในทางเศรษฐกิจหรือการเมืองในอนาคต
ขณะที่ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน กล่าวว่า รัฐบาลไทย ขาดความรู้และความเข้าใจ เรื่องแรร์เอิร์ธ ทำให้ MOU มีเนื้อหาที่ไม่ควรปรากฏ เช่น การให้สหรัฐฯ ช่วยวิเคราะห์ขยายพื้นที่และพิกัดแหล่งแร่สำคัญในไทย ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ต่างชาติได้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ
“ถ้าเปรียบ MOU นี้เป็นมวย ไทยเพลี่ยงพล้ำตั้งแต่ยกแรก โดนหมัดแย็บหมัดฮุกเต็ม ๆ โดยไม่ตั้งการ์ด รัฐบาลมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ หรือเพียงรู้เท่าไม่ถึงการณ์”
นอกจากนี้ข้าราชการระดับสูงของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เคยเห็นร่าง MOU ฉบับนี้เลย ทั้งที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมเตือนว่ารัฐบาลละเลยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามแดนจากเหมืองในเมียนมา จึงควรมีการออกกฎหมายลูกและกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.แร่ ให้ผู้นำเข้าต้องระบุพิกัดแหล่งเหมืองและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ปรับพิกัดศุลกากรให้แยกชนิดแรร์เอิร์ธอย่างละเอียดสร้างระบบตรวจสอบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของแร่ทุกชนิด และใช้ MOU เป็นเครื่องมือเจรจาแก้ปัญหามลพิษข้ามแดน
“ผมไม่อยากเห็นรัฐมนตรีรุ่นนี้ถูกจารึกว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่ทำงานแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์” นายภัทรพงษ์กล่าว