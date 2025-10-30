“บวรศักดิ์” จ่อคุยก.พ.ศึกษาขยายเกษียณ 65 ยกโมเดล 10 ปี ปรับตัว ยึดฐานเงินเดือน 60 คิดบำนาญ

รองนายกฯ เตรียมหารือ ก.พ.” ศึกษาขยายเกษียณอายุ 65 ปี ยกโมเดลใช้เวลา 10 ปี ปรับตัว ยึดฐานเงินเดือนอายุ 60 ปี คิดเงินบำนาญ
วันนี้ (30 ต.ค.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้ศึกษาแนวคิดขยายเกษียณอายุราชการหลังอายุ 60 ปี ว่า จะเชิญเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันการเกษียณอายุราชการหลังอายุ 60 ปี มีหลายหน่วยงาน ทั้งผู้พิพากษา อัยการ ที่อายุ 70 ปี ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ที่อายุ 65 ปี
ส่วนการจะขยายมายังข้าราชการพลเรือนที่มีจำนวนหลายแสนคน ทาง ก.พ. ได้ศึกษาร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดยมีข้อมูลว่า คนไทยมีอายุเฉลี่ย 70 ปี และอัตราการเกิดน้อยกว่าการเสียชีวิต และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้บุคคลที่ทำงานภาคการผลิตให้กับประเทศมีน้อย ขณะที่อายุขัยรับเงินบำนาญเฉลี่ย 20 ปี จาก 60 ปี ไปถึง 80 ปี ดังนั้นการขยายเวลาเกษียณอายุราชการ จึงผูกพันไปยังเรื่องประชากรศาสตร์ กำลังแรงงาน และงบประมาณ
นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เลขาธิการ ก.พ. เข้ามาพบพร้อมเสนอโมเดลให้ค่อย ๆ เกษียณออกไปในช่วง 10 ปีนี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทันที เพื่อให้ข้าราชการสามารถปรับตัวได้ และเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบทางสังคม กระทบต่อข้าราชการที่จะเลื่อนตำแหน่ง
ส่วนด้านงบประมาณ ซึ่งกรมบัญชีกลางและให้ความเห็นว่าจะยึดฐานเงินเดือนสุดท้ายในอายุ 60 ปี เพื่อไปคำนวณฐานเงินบำนาญ เพราะหากใช้ฐานเงินเดือนที่อายุ 65 ปี ระบบไม่สามารถแบกรับภาระไหว นอกจากนี้ยังต้องนึกถึงความเป็นธรรมกับผู้ที่อยู่ในระบบ และคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบราชการ