“บวรศักดิ์” ชี้ กก.หน่วยงานรัฐไม่รอรับรองผลประชุม มีมติเริ่มทำทันทีแก้งานช้า อย่าทำแบบเอกชน

มือกฏหมายรัฐบาล ย้ำกรรมการฯในหน่วยงานรัฐ ไม่ต้องรอรับรองผลประชุม เริ่มทำทันทีหลังมีมติ ลดปัญหางานช้า อย่าทำแบบเอกชน
วันนี้ (30 ต.ค.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงถึงปัญหาของระบบราชการ ว่า จากการประชุมหลายคณะกรรมการ พบว่าวิธีที่หลายหน่วยใช้ คือ เวลาประชุมแล้วจะต้องรับรองรายงานการประชุม ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าถ้าไม่รับรองการประชุมก่อนจะดำเนินการไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่ พบว่ามีที่มาจากภาคเอกชน ราชการไปทำตาม ซึ่งเอกชนประชุมถี่ แต่รัฐนั้น บางกรรมการประชุม 6 เดือนครั้ง บางกรรมการ 3 เดือนครั้ง ไม่แปลกใจว่าทำไมรัฐไทยถึงไปช้า มีนิทานกระต่ายกับเต่า ตนว่าไม่ถูก เราต้องมีกระต่าย เต่า และหอยทาก ระบบภาครัฐเราเดินเป็นอะไรไปคิดเอา ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ ในร่าง พ.ร.บ.วิธีวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ ว่า เมื่อคณะกรรมการมีมติประการใดให้ปฏิบัติตามมติได้เลย ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
เว้นแต่มติกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น แต่ถ้ากรรมการไม่มีมติเป็นอย่างอื่นก็ปฏิบัติได้เลย ต่อไปนี้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย หากมีมติอะไรแล้วปฏิบัติได้เลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้ระบบราชการเร็วขึ้น