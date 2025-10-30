“บวรศักดิ์” เสนอ ป.ป.ส.ตั้งอนุป้องกันยาเสพติด ร่วมทำงานหาสาเหตุของการเสพยา

รองนายกฯ เสนอ ป.ป.ส.ตั้งอนุป้องกันยาเสพติด ร่วมทำงานหาสาเหตุของการเสพยา มองให้ความสำคัญกับด้านป้องกันยังน้อยไป
วันนี้ ( 30 ต.ค.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่า ในส่วนของการปราบปราม ป.ป.ส.ทำได้ผลดีมาก แต่การให้ความสำคัญกับด้านป้องกันยังน้อยไป ที่ผ่านมาไปให้ความสำคัญกับคนผลิต คนขาย จึงขอ ป.ป.ส.ให้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกชุดทำด้านการป้องกัน เพื่อหาสาเหตุของการเสพยา โดยต้องทำงานกับนักวิชา นักจิตวิทยา นักจิตเวช เพราะอยู่ดีๆ คนจะอยากเสพยาไม่ได้ ต้องมีเหตุให้เสพยา อย่างเช่น เรื่องอาชีพ