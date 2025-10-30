“บวรศักดิ์” เผย สัปดาห์หน้าถกร่างคุ้มครองพุทธศาสนา ก่อนชงนายกฯ เชื่อแก้พระนอกรีต-ใช้ E-Donation จัดการเงิน

รองนายกฯ เผย สัปดาห์หน้าพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนา ครั้งสุดท้าย ก่อนให้นายกรัฐมนตรีลงนาม เชื่อแก้ปัญหาพระนอกรีต - ใช้ E-Donation จัดระเบียบแยกเงินพระ-วัด
วันนี้ ( 30 ต.ค.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระสังฆราช ถึงการจะดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงกับรัฐสภา ว่า จะพิทักษ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยดำเนินมาตรการและป้องกันการจัดการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา รวมถึงศาสนาอื่น โดยในส่วนของพระพุทธศาสนาจะดำเนินการ พระสังฆราชานุมัติ และความเห็นชอบของมหาเถระสมาคม ซึ่งเมื่อกราบทูลแล้วท่านทรงเห็นชอบ จึงปรึกษากับหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และนายธงทอง จันทรางศุ ยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนา และนำเสนอร่างดังกล่าวต่อมหาเถระสมาคม ซึ่งมหาเถระสมาคมมีข้อเสนอและข้อสังเกตเล็กน้อย จึงได้นำมาปรับและนำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างดังกล่าว และได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย พิจารณาเป็นเรื่องด่วน คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะให้นายกรัฐมนตรีลงนาม
โดยร่างระเบียบนี้เป็นก้าวแรกของรัฐบาลที่จะทำตามดำเนินการต่อนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา เพราะเห็นว่าวันนี้มีปัญหาอยู่ว่าพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า เปรียบเสมือนดวงจันทร์วันเพ็ญ สุขสกาวสว่างไสว อยู่เช่นนั้นแบบไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่บังเอิญมีเมฆหมอกลอยมาบัง เกิดจากการประพฤติผิดธรรมวินัย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นปฐมปราชิก หรือปราชิกด้วยเหตุผลอื่นบ้าง ทำให้พระจันทร์วันเพ็ญมัวหมอง จึงขจัดความมัวหมองเหล่านั้นจากพระส่วนน้อย ซึ่งประพฤติผิดพระธรรมวินัยอย่างจริงจัง
นายบวรศักดิ์ ระบุอีกว่า ในระเบียบดังกล่าว จะให้มีคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ คพช. จะมีประธานที่มาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรี และความเห็นชอบของมหาเถระสมาคม พร้อมกับมีกรรมการโดยตำแหน่งคือปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขากฤษฎีกา เลขาฯ ปปง เลขาฯ ป.ป.ท. และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจแห่ง และมีคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนาและด้านอื่น ๆ ไม่เกิน 9 คน มีผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเลขานุการและกรรมการ
คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่เสนออาณาจักร และพุทธจักรของมหาเถระสมาคม ว่ามีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามกฏหมายพระธรรมวินัย ตลอดจนคำสั่งหรือประกาศมหาเถระสมาคม หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยตรง จะต้องได้รับพระสังฆราชา และ มหาเถระสมาคมต้องเห็นชอบ พร้อมกันนี้จะมีการตั้งอนุคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาทั้งหมด 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อรับลูกไปดำเนินการในชั้นจังหวัด แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์
นายบวรศักดิ์ ระบุอีกว่า เพื่อให้ระบบบัญชีของวัดโปร่งใส ได้ขอให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางลงไปจัดทำระบบบัญชีรับ-จ่ายเงินของวัด เพื่อให้วัดทั่วประเทศถือปฏิบัติ โดยหลังจากนี้การบริจาคเงินให้วัดจะเริ่มใช้ระบบ E-Donation จะได้ช่วยแยกเงินของวัดกับเงินส่วนตัวของพระได้อย่างชัดเจน ถือเป็นเรื่องแรกของรัฐบาลที่กำลังจะทำ