ศาล ปค.กลางยกฟ้อง กองทัพปฏิบัติการ IO ชี้พิสูจน์ไม่ได้ "สฤณี-ยิ่งชีพ" จ่ออุทธรณ์ อ้างศาลเชื่อเอกสารสั่งทำ IO ของจริง

ศาลปค.กลางพิพากษายกฟ้องคดีกองทัพบกปฏิบัติการ"ไอโอ" ละเมิดประชาชน ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นการกระทำของกองทัพ "สฤณี-ยิ่งชีพ" มองเป็นความก้าวหน้า แม้แพ้ แต่ศาลฯ เชื่อ เอกสารสั่งทำไอโอของจริง เตรียมยื่นอุทธรณ์
วันนี้(30 ต.ค.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ น.ส.สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผอ.โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาขน (ไอลอว์) และ นายวิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรชื่อดัง ร่วมกันฟ้องว่า กองทัพบก (ทบ.) และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Operation หรือ IO) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียโจมตีผู้ฟ้องคดีทั้งสามให้ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ศาลปกครองสั่ง ทบ. และ ผบ.ทบ. ยุติปฏิบัติการดังกล่าวทันที เพราะเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยเหตุผลที่ศาลฯยกฟ้องระบุว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า มีบัญชีสื่อออนไลน์อวตารจำนวนหนึ่งนำเสนอข้อความหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยไม่ถูกต้อง บิดเบือน ใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความด้วยข้อมูลเท็จ และเป็นการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างก็ตาม แต่ก็ยังรับฟังไม่ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของ ทบ. โดย ผบ.ทบ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทบ. และรับฟังไม่ได้ว่า ทบ.โดย ผบ.ทบ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มีการใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ชอบด้วยพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย กรณีจึงรับฟังไม่ได้ว่า ทบ. โดย ผบ.ทบ. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม
ด้านนายยิ่งชีพ กล่าวว่าแม้ศาลจะเชื่อว่าเอกสารของกองทัพบกจำนวน 5 ฉบับที่สั่งให้ดำเนินการกับผู้ที่เห็นต่างจะเป็นเอกสารจริงและมีรายงานของ twitter ที่ระบุว่าบัญชีปลอมที่เข้ามาโจมตีเรา เชื่อมโยงโดยตรงกับกองทัพบกแต่ศาลก็ยังมองว่าการที่บัญชีเหล่านั้นมาปฏิสัมพันธ์กับเราอาจเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ทหารที่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพถึงพิพากษายกฟ้อง
"ซึ่งตอนฟ้องคดีเราคิดอยู่แล้วว่าคดีนี้ชนะยาก ไม่ใช่เพราะเอกสารหลักฐานแต่เป็นเรื่องบรรยากาศทางการเมืองถ้าศาลให้เราชนะก็เท่ากับเป็นการตบหน้ากองทัพฉาดใหญ่ ซึ่งศาลก็คงไม่อยากทำเช่นนั้น เราเป็นประชาชนคนธรรมดาขึ้นศาลแล้วจะเท่าเทียมหรือ
เท่ากับกองทัพบกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นศาลยอมเชื่อเราในเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญ ในฐานะประชาชนธรรมดาที่ถูก ปฏิบัติการ io การที่จะเอาความยุติธรรม จนได้ค่าชดเชยก็คิดว่าเป็นเรื่องยากมากในประเทศนี้
ด้านน.ส.สฤณี มองว่าคำพิพากษาวันนี้ เป็นความก้าวหน้า เพราะศาลเชื่อว่าเอกสารที่เราเสนอเป็นเอกสารจริง คือมีการสั่งการจริงให้ทำปฏิบัติการ IO ใน คำตัดสินศาลแยกระหว่างการ ประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วๆไป กับการปฏิบัติการ IO
"แต่แน่นอนยังไปไม่สุดทาง คิดว่าเราคงจะใช้สิทธิต่อไปในการอุทธรณ์เพื่อที่จะได้เชื่อมโยงให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเพราะส่วนตัวมองว่าการมีคำสั่งแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้ว และเป็นไปได้อย่างไร ว่าพอมีคำสั่งลักษณะแบบนี้จากกองทัพบกแล้วจะไม่มีการดำเนินการตามคำสั่ง ก็คิดว่าต่อให้มีเจ้าหน้าที่บางคนมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีการปฏิบัติการข่าวสารตามคำสั่งเอกสารทางการที่ศาลบอกว่าเป็นของจริง ก็คิดว่าการเชื่อมโยงความเห็นต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำงานหนักขึ้นในชั้นต่อไป"