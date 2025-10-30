“สส.ทิพานัน”ชูหยุดละเมิดสิทธิเด็กในโลกออนไลน์ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม บังคับใช้ กม.อย่างเหมาะสม

วันนี้(30 ต.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้หารือปัญหากับประธานสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับ “สิทธิของเด็กในโลกออนไลน์ โดยเน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่เกิดจาก "รอยเท้าดิจิทัล" (Digital Footprint) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใหญ่
นางสาวทิพานัน ระบุว่า ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโลกของการสื่อสารในยุคดิจิทัล มีการแชร์ภาพและข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กอย่างกว้างขวางผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น TikTok, Facebook, YouTube หรือแม้แต่แชท Line ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเผยแพร่และกระจายข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็ว
การนำข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กมาโพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดียนั้น บางครั้งเกิดจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หรือแม้แต่ สื่อมวลชน ที่นำคลิปหรือภาพความน่ารักของบุตรหลานไปเผยแพร่ในเชิงตลกหรือเพื่อแสดงความน่ารัก แต่การเผยแพร่เหล่านี้อาจนำไปสู่ผลกระทบที่รุนแรงในอนาคต
“การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้บนโลกออนไลน์ อาจจะนำไปสู่การ ถูกล้อเลียน เมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้น หรือว่านำไปสู่ปัญหาในการทำงานในอนาคต” นางสาวทิพานัน กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ โรงเรียน หรือสภาพแวดล้อมรอบๆ บ้าน ซึ่งอาจนำภัยจาก มิจฉาชีพ ในรูปแบบต่าง ๆ มาสู่เด็กและครอบครัว
นางสาวทิพานัน ได้เน้นย้ำว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ไปเหล่านี้ ถูกเรียกว่าเป็น "รอยเท้าบนโลกออนไลน์" หรือที่เรียกกันว่า Digital Footprint ซึ่งเป็นสิ่งที่ ยากแก่การจะลบเลือนออกไป แม้จะยอมรับว่า ในปัจจุบันมีแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ยังขาดการเข้าถึงความเข้าใจและการปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงได้ขอหารือท่านประธานผ่านไปยัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้:
1. ส่งเสริมการให้ความรู้ ให้ความรู้เรื่อง สิทธิของเด็กขั้นพื้นฐาน แก่กลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดเด็ก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ โรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือกลุ่มบุคลากรอื่น ๆ
2. สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง และสร้างให้ประเทศไทยเกิด วัฒนธรรมการเคารพสิทธิของเด็กอย่างแท้จริง
3. บังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการควบคู่ไปกับกลไกที่เกิด การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
นางสาวทิพานัน สรุปว่า การดำเนินการทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งผลดีต่อประเทศชาติ ทำให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งและแข็งแรง เพื่อลูกหลานและเพื่ออนาคตของสังคมไทยต่อไป