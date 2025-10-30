“สุทิน” โวยผู้ไม่หวังดีกุข่าวลาออกตั้งพรรคใหม่ ยันคงอยู่ พท. เชื่อยังไปได้อยู่ ถ้าไปไม่ได้ค่อยว่ากัน

อดีต รมว.กห. ลั่น ข่าวเตรียมลาออกตั้งพรรคใหม่ เป็นเฟกนิวส์จากผู้ไม่หวังดี ยันยังอยู่กับเพื่อไทยไม่ว่า หน.เป็นใคร มองไปได้อยู่ ถ้าไปไม่ได้ค่อยว่ากัน
วันนี้ (30 ต.ค.) นาย สุทิน คลังแสง สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก หลังมีรายงานข่าวว่า เตรียมจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยและไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ ว่า “ข่าวที่ปรากฏขณะนี้ว่าผมจะลาออกจากพรรคเป็นเฟกนิวส์จากคนที่ไม่หวังดีครับ”
นายสุทิน ยังกล่าวด้วยว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และถือว่าคนที่เปิดเผยเรื่องดังกล่าวมีเจตนาร้ายกับตน และอาจจะตั้งใจทำอะไรสักอย่าง ซึ่งวันนี้ขอยืนยันว่า ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจะยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทย เว้นแต่ไปต่อไม่ได้ ก็จะไปตั้งพรรคใหม่ แต่เมื่อวันนี้พรรคยังไปได้ ดังนั้น ตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะลาออก คิดอยู่เรื่องเดียว คือ หาทางทำอย่างไรให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาล และกลับมายิ่งใหญ่ ฉะนั้นในวันพรุ่งนี้จะเข้าประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่
และไม่ว่าพรุ่งนี้หัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นใคร จะยังคงอยู่กับพรรค และยอมรับมติของพรรคทุกอย่าง ส่วนข่าวที่ว่าจะไปตั้งพรรคใหม่นั้น ก็มีคนมาชวนเยอะ พวกจะออกไปนั่นแหละ แต่ตนมองว่าถ้าพรรคยังไปได้ก็อยู่ก็ยังอยู่ที่เดิม ถ้าพรรคไปไม่ได้ค่อยว่ากัน เขาก็อาจจะตีความจากเรื่องนี้ แต่วันนี้พรรคยังไปได้อยู่ และยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้มาปัญหาอะไรกับคนในพรรค