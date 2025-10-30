“นฤมล” ถกบอร์ดคุรุสภา เคาะเกณฑ์ใหม่สอบตั๋วครู ยกเลิกสอบวิชาเอกเหลือเฉพาะวิชาครู มีผล ม.ค.69

“นฤมล” นั่งหัวโต๊ะบอร์ดคุรุสภา เคาะเกณฑ์ใหม่สอบตั๋วครู ยกเลิกสอบวิชาเอก เหลือเฉพาะวิชาครู มีผล ม.ค. 69 ลดภาระผู้สอบ เชื่อ มหาวิทยาลัยคุมคุณภาพได้
วันนี้ (30 ต.ค.) เวลา 09.30 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2568 โดยมีคณะกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
โดย ศ.ดร นฤมล เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการหลักเกณฑ์การทดสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูใหม่ ที่เดิมจะต้องสอบทั้งวิชาครู และกลุ่มวิชา หรือที่เรียกว่าวิชาเอก ซึ่งในที่ประชุมก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และเห็นตรงกันว่า ให้ปรับการสอบเน้นไปที่วิชาครูเป็นหลัก และให้ยกเลิกการสอบวิชาเอก เพราะในเรื่องของคุณภาพของวิชาอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่แล้ว
“สิ่งที่สำคัญก็คือ ไม่ต้องการให้เป็นภาระของผู้ที่จะสอบใบประกอบวิชาชีพครู เพราะตอนสอบบรรจุเป็นครูในสังกัดต่างๆ ก็ต้องสอบตามสาขาวิชาที่หน่วยงานต้องการอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ ทางคุรุสภาจะได้จัดทำประกาศเสนอขึ้นมาให้รัฐมนตรีลงนาม เพื่อจะได้ยกเลิกการสอบกลุ่มวิชาในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูรอบต่อไปที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม ทางคุรุสภาก็ยังเปิดโอกาสให้ครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เข้ามาเรียนในหลักสูตร 7 โมดูล เพื่อที่จะให้ได้ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License) หรือ พรีไลเซน เป็นใบอนุญาตชั่วคราวของคุรุสภา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการประเมินระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยระดับคุณภาพมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู รวม 13 ราย และได้อนุมัติการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย 17 แห่ง จำนวน 23 หลักสูตร ครอบคลุม ปริญญาตรีทางการศึกษา 11 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพบริหารการศึกษา 1 หลักสูตร ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) 1 หลักสูตร และปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) 5 หลักสูตร
พร้อมทั้งยังอนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาปริญญาโททางการศึกษาของ 5 แห่ง รวม 5 หลักสูตร และรับทราบการอนุมัติหลักการให้ออกหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว (ประเภทครู) ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีคุณวุฒิในกลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน หรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน เป็นเวลา 2 ปี