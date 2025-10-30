“อนุทิน” สั่ง มท.หนุน "คนละครึ่งพลัส" เชิญชวนร้านค้า-โอท็อปลงทะเบียนพร้อมอำนวยความสะดวก เร่งแจงไม่เกี่ยวสรรพากร

นายกฯ “อนุทิน” สั่งการ มท. สนับสนุนโครงการคนละครึ่งพลัส ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มอบหมายจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า/ร้าน OTOP ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เร่งชี้แจงไม่ส่งข้อมูลสรรพากร
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กระทรวงมหาดสนับสนุนและรายงานผลการดำเนินงานโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อให้การดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า/ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ดังนี้
1. ให้อำเภอและขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าในระดับพื้นที่ตำบล/ชุมชนและเพิ่มจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกกลุ่มร้านค้า
2. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า/ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการฯ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน เช่น การจัดตลาดนัดสินค้า OTOP เป็นประจำทุกสัปดาห์ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น
3. ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่า สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มิได้มีการส่งต่อข้อมูลธุรกรรมให้กับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบรายได้แต่อย่างใด
4. มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดเป็นหน่วยงานในการรายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์ในทุกวันศุกร์ โดยให้รายงานครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
“โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นโครงการที่รัฐบาลภูมิใจทำเพื่อคนไทย ต้องการให้ประชาชนและผู้ประกอบการ รายย่อยเข้าถึงประโยชน์มากที่สุด ส่วนมาตรการของมหาดไทย รัฐบาลเชื่อว่าหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงมหาดไทมีความพร้อม ให้บริการด้วยความเต็มใจ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับพื้นที่” นายสิริพงศ์ กล่าว