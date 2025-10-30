xs
ชาวบ้านร้อง มท. จี้สอบวินัย “นายกหอมศีล” ปมคลิปพนัน “ตู้ปลา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวบ้านยื่นหนังสือถึง มท. ขอสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารท้องถิ่น กรณีถูกกล่าวหาเล่นพนัน “ตู้ปลา”

ผู้ร้องเรียนจากพื้นที่ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อผู้บริหารท้องถิ่นรายหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหอมศีล โดยอ้างว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการเล่นหรือจัดให้มีการเล่นพนันชนิด “ตู้ปลา” ระหว่างวันที่ 21 ส.ค.–4 ก.ย. 2568

ผู้ร้องระบุว่า ได้แนบหลักฐานประกอบคำร้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, แฟลชไดรฟ์บันทึก คลิปวิดีโอ 2 คลิป, ภาพถ่ายขณะเล่นพนัน และภาพถ่ายขณะถูกควบคุมตัว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ร้องย้ำว่าการกระทำที่กล่าวหาเข้าข่ายฝ่าฝืน ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 หลายประการ อาทิ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การยึดมั่นในกฎหมาย และการไม่แสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน

คำร้องขอให้กระทรวงมหาดไทยใช้อำนาจที่เกี่ยวข้อง “ตรวจสอบข้อเท็จจริง” และ “ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง” หากพบพฤติการณ์ที่มีมูล พร้อมทั้งระบุให้คุ้มครองข้อมูลผู้ร้องและพยาน เนื่องจากกังวลต่อความปลอดภัยและการถูกกดดันในพื้นที่

แหล่งข่าวจากฝ่ายปกครองท้องถิ่น ระบุว่า ขั้นตอนตามปกติเมื่อหน่วยงานรับหนังสือแล้ว จะมีการกลั่นกรองเบื้องต้น หากเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยอาจดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนพิจารณาว่าจะยกระดับเป็นการสอบสวนทางวินัยหรือไม่ โดยระหว่างกระบวนการดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ ชี้แจง โต้แย้ง และนำพยานหลักฐาน มาหักล้างข้อกล่าวหาได้อย่างเต็มที่








