กมธ.ต่างประเทศ ชี้ MOU44 ต้องคุยเขตแดนก่อนแบ่งทรัพยากรทางทะเล ส่วนการทำประชามติเลิกไม่เลิก เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

กมธ.ต่างประเทศถกผลศึกษา MOU44 ย้ำต้องคุย เขตแดนก่อนแบ่งทรัพยากรทะเล ค้านแนวคิดทำประชามติ MOU43–44 ชี้เรื่องละเอียดอ่อน กระทบกฎหมาย–ความมั่นคง–ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วันที่ 30 ต.ค.ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กมธ. เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อน (MOU 44)” ของคณะอนุกรรมาธิการที่มี นายธนาธร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะอนุฯ
น.ส.สรัสนันท์ เปิดเผยว่า รายงานฉบับนี้ใช้เวลาศึกษา 6 เดือน โดยมุ่งเน้นเฉพาะ MOU 44 ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเล และได้เสนอผลการศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ กมธ. ซึ่งมีมติให้ส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับความเห็นชอบในบทสรุปภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะเสนอไปยัง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ประธาน กมธ.การต่างประเทศกล่าวถึงแนวคิดที่ให้จัดทำประชามติในประเด็น MOU 43 และ MOU 44 ว่า ไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดเพราะทั้งสองฉบับเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีความละเอียดอ่อนทางกฎหมาย อธิปไตย และความมั่นคง อีกทั้งการยกเลิกฝ่ายเดียวไม่สามารถทำได้ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีในการแสดงเจตจำนงยกเลิกข้อตกลง ซึ่งต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน
“การให้ประชาชนลงประชามติจะเกิดคำถามในหลายมิติ ทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ความมั่นคง การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าที่ประชาชนจะต้องมาตัดสินใจใช่หรือไม่ใช่” น.ส.สรัสนันท์ กล่าว
ด้าน นายธนาธร โล่ห์สุนทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า การศึกษาครั้งนี้พิจารณาใน 2 กรณี คือ หากยังคงมี MOU 44 และกรณีที่ไม่มี MOU 44 โดยไม่ได้เสนอให้ยกเลิกหรือไม่ยกเลิก แต่ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของฝ่ายนโยบาย ซึ่ง MOU 44 เป็นกรอบที่ ล็อกไว้ ว่าการเจรจาระหว่างไทย–กัมพูชา ต้องพูดคุยทั้งเรื่องเขตแดนทางทะเลและการใช้ทรัพยากรทางทะเลไปพร้อมกัน ไม่สามารถพูดเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ก่อนแล้วค่อยกำหนดเขตแดนภายหลังได้ ดังนั้น หากเข้าใจว่า MOU นี้เป็นการแบ่งผลประโยชน์โดยตรง ถือเป็นความเข้าใจผิด
นายธนาธร ระบุว่าข้อดีของการคง MOU 44 คือมีกรอบชัดเจนในการพูดคุยว่าประเด็นใดต้องทำก่อน–หลัง แต่ถ้ายกเลิกจะทำให้แต่ละฝ่ายต่างคุยในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของตนเอง ไม่มีตัวกลางในการเจรจา และการทำประชามติยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 เป็นเรื่องซับซ้อนเกินกว่าที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจได้ครบถ้วน เพราะมีรายละเอียดทางเทคนิคและความลับทางราชการ จึงเห็นว่า รัฐบาลควรเป็นผู้ตัดสินใจแทนประชาชน