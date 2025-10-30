“สันติ” ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคุมราคาอาหารที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” สั่ง สคบ.เปิด 10 คู่สายรับเรื่อง

“สันติ” เผย ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ ควบคุมราคาอาหารทางออนไลน์ที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ห้ามขึ้นราคา พร้อมเปิด 10 คู่สาย สคบ.รับเรื่อง
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (30 ต.ค.) นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า สคบ. ได้ร่วมมือกับ 5 แพลตฟอร์มบริษัทอีคอมเมิร์ซ กำหนดนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำชับให้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จำหน่ายราคาเดิม ไม่ขึ้นราคา ขณะเดียวกัน สคบ. ยังได้หารือกับแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดค่าบริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และจัดโปรโมชันส่วนลดให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้ส่วนลด 2 เด้ง คือ ได้ส่วนลด 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท จากโครงการคนละครึ่งพลัส และส่วนลดเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มออนไลน์ และ สคบ. เปิดช่องช่องทางร้องทุกข์เพิ่มเติมจากสายด่วน เติมอีก 10 สาย เพื่อให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากโครงการคนละครึ่งพลัส พร้อมเร่งรัดเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทันที ไม่ต้องรอตามกระบวนการปกติ เพราะแต่ละปีมีผู้ร้องเรียนเข้ามาหลัก 10,000 ราย โดยจะใช้เวลาดำเนินการทันที ส่วนระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคส
นายสันติ กล่าวด้วยว่า สคบ. จะเปิดรายชื่อบริษัท อี-คอมเมิร์ซ ที่จดทะเบียนธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรงกับ สคบ. ผ่านเว็บไซต์ สคบ. เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า หากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจ กับ สคบ. จะสามารถตรวจสอบได้เร็วกว่าปกติ เพราะบริษัทที่เปิดรายชื่อเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และมีเงินประกันที่พร้อมรับผิดชอบความเสียหายอยู่แล้ว
สำหรับผู้ให้บริการ อี-คอมเมิร์ซ จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลาซาด้า จำกัด, บริษัท ติ๊กต๊อก ช็อป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือกับ นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการคนละครึ่งพลัส และเฝ้าระวังการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือกับแพลตฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซ เพื่อให้เข้มงวดในการจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เอาจริงในเรื่องนี้ เพื่อป้องกันและปราบปรามในทุกแพลตฟอร์ม โดยภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น สคบ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการเดินหน้าทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังตามที่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่ตลอด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายสันติ ได้นำคณะทำงาน และสื่อมวลชน ไปสำรวจโรงอาหารประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อดูการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส พร้อมกับอุดหนุนร้านอาหารต่างๆ และกินข้าวในโรงอาหารของทำเนียบรัฐบาลด้วย