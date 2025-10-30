xs
xsm
sm
md
lg

“สันติ” ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคุมราคาอาหารที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” สั่ง สคบ.เปิด 10 คู่สายรับเรื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สันติ” เผย ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ ควบคุมราคาอาหารทางออนไลน์ที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ห้ามขึ้นราคา พร้อมเปิด 10 คู่สาย สคบ.รับเรื่อง

ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ (30 ต.ค.) นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า สคบ. ได้ร่วมมือกับ 5 แพลตฟอร์มบริษัทอีคอมเมิร์ซ กำหนดนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำชับให้แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส จำหน่ายราคาเดิม ไม่ขึ้นราคา ขณะเดียวกัน สคบ. ยังได้หารือกับแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อลดค่าบริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และจัดโปรโมชันส่วนลดให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้ส่วนลด 2 เด้ง คือ ได้ส่วนลด 50% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท จากโครงการคนละครึ่งพลัส และส่วนลดเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มออนไลน์ และ สคบ. เปิดช่องช่องทางร้องทุกข์เพิ่มเติมจากสายด่วน เติมอีก 10 สาย เพื่อให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากโครงการคนละครึ่งพลัส พร้อมเร่งรัดเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยทันที ไม่ต้องรอตามกระบวนการปกติ เพราะแต่ละปีมีผู้ร้องเรียนเข้ามาหลัก 10,000 ราย โดยจะใช้เวลาดำเนินการทันที ส่วนระยะเวลาในการไกล่เกลี่ยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเคส


นายสันติ กล่าวด้วยว่า สคบ. จะเปิดรายชื่อบริษัท อี-คอมเมิร์ซ ที่จดทะเบียนธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรงกับ สคบ. ผ่านเว็บไซต์ สคบ. เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า หากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจ กับ สคบ. จะสามารถตรวจสอบได้เร็วกว่าปกติ เพราะบริษัทที่เปิดรายชื่อเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และมีเงินประกันที่พร้อมรับผิดชอบความเสียหายอยู่แล้ว

สำหรับผู้ให้บริการ อี-คอมเมิร์ซ จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลาซาด้า จำกัด, บริษัท ติ๊กต๊อก ช็อป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าหารือกับ นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการคนละครึ่งพลัส และเฝ้าระวังการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าผิดกฎหมาย


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือกับแพลตฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซ เพื่อให้เข้มงวดในการจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า หรือสินค้าที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เอาจริงในเรื่องนี้ เพื่อป้องกันและปราบปรามในทุกแพลตฟอร์ม โดยภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น สคบ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการเดินหน้าทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังตามที่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่ตลอด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายสันติ ได้นำคณะทำงาน และสื่อมวลชน ไปสำรวจโรงอาหารประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อดูการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัส พร้อมกับอุดหนุนร้านอาหารต่างๆ และกินข้าวในโรงอาหารของทำเนียบรัฐบาลด้วย



“สันติ” ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคุมราคาอาหารที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” สั่ง สคบ.เปิด 10 คู่สายรับเรื่อง
“สันติ” ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคุมราคาอาหารที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” สั่ง สคบ.เปิด 10 คู่สายรับเรื่อง
“สันติ” ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคุมราคาอาหารที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” สั่ง สคบ.เปิด 10 คู่สายรับเรื่อง
“สันติ” ขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์ควบคุมราคาอาหารที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” สั่ง สคบ.เปิด 10 คู่สายรับเรื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น