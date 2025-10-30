xs
“ชวน” ตั้งกระทู้สดถามปมเงินบำรุงวัด-ผู้คนเสื่อมศรัทธาศาสนา “บวรศักดิ์” จ่อของบกลางอุดหนุน พร้อมคุมเข้มไวยาวัจกร-กรรมการวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 30 ต.ค.ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามจากกรณีปัญหาสีกากอล์ฟทำให้กระทบต่อเงินบำรุงรักษาวัด ซึ่งพบว่ามีบางวัดต้องพึ่งพาอุบาสก อุบาสิกา ช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ทั้งนี้ มีวัดใน กทม. เจอปัญหาไม่มีเงินชำระค่าน้ำ ค่าไฟ จนถูกตัดมาตรวัดน้ำและขอความช่วยเหลือจากตน ดังนั้น รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือวัดหรือไม่ รวมถึงมีมาตรการให้เจ้าหนี้ของวัด คือ การประปา การไฟฟ้า ไม่เร่งรัดตัดน้ำ ตัดไฟ หรือไม่

ทางด้าน นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า รัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไข ซึ่งจะรับไปหารือกับหน่วยงานในกำกับ เสนอ ครม.​ให้เจ้าของสาธารณูปโภคผ่อนปรนให้วัดโดยเร็ว ส่วนประเด็นที่เป็นผลกระทบต่อความศรัทธา วิธีแก้ปัญหาที่ตนเห็นว่าถูกจุด คือ พุทธบริษัท และพุทธอาณาจักร ต้องช่วยกัน การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของวัดได้ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผ่านกองทุนวัดช่วยวัด และกองทุนศาสนสมบัติกลาง หากวัดที่มีปัญหาเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันที่ใช้ในการฌาปนกิจ ให้เจ้าอาวาสวัดติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ หากเหลือแรงเกินกว่า 2 กองทุน รัฐบาลจะเสนอให้ใช้งบกลาง

“การแก้ปัญหาศรัทธาของคน ด้วยการเอาเงินไปช่วยวัดควรทำเท่าที่จำเป็น คนที่จะแกัปัญหานี้ได้ดี คือ คณะสงฆ์ และภิกษุ ดังนั้น มาตรการที่บอกไปเป็นมาตรการชั่วคราวระยะสั้น แต่ต้องอาศัยพุทธจักรมีมาตรการป้องกันการเสื่อมศรัทธาจากพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามพระวินัยของภิกษุ สามเณรเพราะเป็นปัญหาหลัก นอกจากนั้นในการแก้ปัญหาที่ขณะนี้มีการตั้งกรรมการรขึ้นมาพิจารณา อาจมีการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของไวยาวัจกร รวมถึงกรรมการวัด รวมถึงเรื่องอื่นๆ ดังนั้น ขอย้ำว่า ปัญหาต่อความศรัทธานั้น พุทธจักรและพุทธบริษัทต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น” นายบวรศักดิ์ ชี้แจง

จากนั้น นายชวน ตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะต่อว่าตนเห็นด้วยที่พุทธบริษัทเป็นส่วนค้ำจุนพุทธศาสนา ต่อเมื่อพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้คนไม่ทำบุญ และลดความน่าเชื่อถือศรัทธามา ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่าบางครั้งมีผู้สูงอายุแอบมาทำบุญ เพราะลูกหลาน ไม่ยอมให้มาทำบุญ ดังนั้นตนเห็นด้วยว่าไม่สามารถแก้ได้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

“การกระทำของพระบางรูป กระทบต่อพระอีกสองแสนรูป เปรียบเทียบไม่ได้ กับคนที่ละเมิดกติกาของสงฆ์ กับคนที่ยึดมั่นในศาสนา แต่ผลไปไกลกว่าที่คิด ทั้งนี้ขอทราบแนวทาง วิธีการรณรงค์ให้ชาวพุทธแยกออกระหว่าง พระดี พระร้าย ไม่ให้พระร้ายทำร้ายพระดี รวมถึงมีแนวคิดให้โรงเรียนช่วยชี้นำเยาวชนต่อเรื่องศาสนาหรือไม่ ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แต่ขณะนี้ศาสนาพุทธกำลังมีปัญหา หากไม่ทำอะไรจะทำให้เป็นปัญหาและเป็นวิกฤต” นายชวน กล่าว

ทำให้ นายบวรศักดิ์ ชี้แจงว่า จะรับไปหารือกับคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่อไป ทั้งนี้ พระไม่ดีจำนวนนน้อย ไม่ควรทำให้คนส่วนใหญ่เสื่อมศรัทธนา ส่วนประเด็นเรื่องโรงเรียนนั้น ต้องนำไปปรึกษากับ รมว.ศึกษาฯ ทั้งนี้ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมที่นำออกไป มีข่าวซึ่งไม่ยืนยนว่านำคืนมาแล้ว เหมือนวิชาประวัติศาสตร์ ที่สมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่า ชาติไหนๆ เขาก็เรียน แต่ทำไมเมืองไทยถึงเอาออก ทราบว่ากระทรวงศึกษาเอากลับมาแล้ว

