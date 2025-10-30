“ธรรมนัส” ป้อง “ชนนพัฒฐ์” ถูกขุดคดีเก่าไม่เป็นธรรม วอนอย่าเหมารวมทุกเรื่องเป็นแก๊งสแกมเมอร์

“ธรรมนัส” ป้อง “ชนนพัฒฐ์” ถูกขุดคดีเก่า บอก ไม่เป็นธรรม วอนอย่าเหมารวมทุกเรื่องเป็นแก๊งสแกมเมอร์ แนะเจ้าตัวชี้แจง แต่อย่าโต้วาที เชื่อ ทุกคนรักชาติ ไม่มีใครสนับสนุนแน่ มอง “กล้าธรรม” โตไวย่อมเจอกระแสโจมตี พร้อมโอดขนาดลูก 7 ขวบ ยังโดนแก๊งคอลฯ โทร.หา ปูด บางพรรคตั้งทีมเฉพาะกิจไว้ตรวจสอบพรรคอื่น โจมตีหวังผลการเมือง ลั่นในสภาถ้าคุ้ยมีอดีตกันหมด
วันที่ 30 ต.ค.เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเชื่อมโยงนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรค กธ. เกี่ยวข้องกับเส้นเงินแก๊งสแกมเมอร์ ว่า ตนกราบขออภัยที่เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ไม่ได้ตอบคำถาม เนื่องจากไม่ได้มีข้อมูล และตนติดประชุมด่วนที่กระทรวง ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ฟังนายชนนพัฒฐ์ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แล้ว เขาได้ชี้แจงตัวเองหมดแล้ว ขอให้ลองไปฟัง เป็นเรื่องคดีเก่าที่เขาผ่านกระบวนการยุติธรรม เราไปพูดมากก็ไม่ดี
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุด วันนี้สังคมไทยมองว่าทุกอย่างเป็นสแกมเมอร์หมด แต่ต้องแยกแยะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด เขาพยายามแยกแยะและชี้แจงให้เห็นว่าเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์เป็นความผิดประเภทหนึ่ง ส่วนพนันออนไลน์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การค้ามนุษย์ก็อีกประเภทหนึ่ง ต้องแยกแยะกัน แต่ตอนนี้ไปผสมกันหมด จึงอยากรบกวนสื่อมวลชนว่าการนำเสนอข่าวต้องชี้แจงให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้น ประชาชนจะสับสน ตนเชื่อว่า ด้วยหัวใจที่เป็นคนไทยรักแผ่นดิน ไม่มีใครสนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์แน่นอน เพราะลามไปถึงครอบครัว ลูกชายของตนอายุ 7 ขวบ แก๊งสแกมเมอร์ยังโทรหา เรื่องนี้เป็นภัย
ผู้สื่อข่าวถามว่า ยืนยันว่า นายชนนพัฒฐ์ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และถือว่าบริสุทธิ์แล้วใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ก่อนเขาเข้าสู่การเมืองแล้ว ต้องเปิดโอกาสให้เขาชี้แจง ตนไปชี้แจงแทนเขาไม่ได้ แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ของพรรค วันนี้ตนจะคุยกับ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค กธ. เพราะเรามีทีมกฎหมายอยู่แล้ว จึงต้องตรวจสอบผู้ที่จะมาลงสมัคร สส. เพราะส่วนใหญ่นักการเมืองทุกคนมีอดีต ใครจะมีอดีตแบบไหน เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองมีหมด หากไปเจาะจง โจมตี แฉเรื่องอดีตของเขา ก็ไม่มีความเป็นธรรม เพราะเขาผ่านกระบวนการยุติธรรม
เมื่อถามว่า เรื่องนี้จะกระทบกับพรรค กธ.หรือไม่ เพราะพรรคกำลังโต ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนได้หารือกับผู้บริหารพรรค ได้ฝากทุกคนว่า ณ เวลานี้พรรคเราโตไวไปหมด เป็นเรื่องปกติที่กระแสจะเข้าไปโจมตี สส.หรือสมาชิกพรรค เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไข ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ต.ค. ตนได้เรียกนายชนนพัฒฐ์มาพบที่กระทรวงเกษตรฯ ถามถึงเรื่องราวต่างๆ และบอกไปว่าอะไรที่ชี้แจงได้ก็ชี้แจง อย่าไปโต้วาที เราเป็นนักการเมืองต้องพร้อมให้ตรวจสอบ ผิดก็ว่าไปตามผิด อันไหนถูกก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรม
เมื่อถามอีกว่า จะมีการดำเนินการกับคนที่ทำให้พรรคเสียหายหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัว ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับทางพรรค น.อ.อนุดิษฐ์ จะไปกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายว่าจะทำอย่างไร หรืออะไรที่ทำให้พรรคเสียหายต้องดำเนินการอย่างไร และจะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ เพราะในพรรคมีทีมกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกอย่างไรที่มีแต่คนโจมตีพรรค กธ.ว่า มีแต่แก๊งสแกมเมอร์ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนพูดอยู่ว่าเราต้องแยกแยะระหว่างแก๊งสแกมเมอร์กับการทำผิดอะไรก็ตามที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ต้องให้ความเป็นธรรมเขา อย่าเหมารวม ถ้าเราตรวจสอบทั้งหมด 400 กว่าชีวิตในสภา ทุกคนมีประวัติและอดีตกันหมด จะให้เราซัดกันอย่างนั้นหรือไม่ล่ะ ตนมองว่ามันไม่ดี
เมื่อถามว่า จะกระทบกับฐานเสียงของพรรคหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ณ เวลานี้ต้องยอมรับว่าสังคมไทยเป็นสังคมก้มหน้า ฝ่ายหนึ่งก้มหน้าหาข้อมูลจากโซเชียลและสื่อต่างๆ เราในฐานะที่เข้าสู่เวทีการเมืองก็ต้องเป็นสังคมก้มหน้า ปรับตัวให้เข้ากับสังคม แต่สำหรับพรรค กธ. คือ ต้องก้มหน้าทำงานในพื้นที่ตัวเองให้ดี อย่าก้มหน้าไปหาข้อมูลตรวจสอบคนอื่น เราถูกกระทำแล้วต้องไปกระทำสวน อย่าไปทำแบบนั้นเด็ดขาด ทั้งนี้ ตนทราบมาว่ามีบางพรรคที่ตั้งชุดเฉพาะกิจพิเศษขึ้นมาตรวจสอบพรรคต่างๆ เพื่อโจมตีหวังผลทางการเมือง ยืนยันว่าพรรค กธ.ไม่ทำแบบนั้น และสิ่งสำคัญ คือ แวดวงการเมืองมันปิดกันไม่ได้
เมื่อถามถึงกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จะเชิญไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันนี้ตนมีประชุมตั้งแต่เช้า บ่ายก็ติดภารกิจสำคัญ ไม่มีเวลา เหลือเวลาไม่กี่เดือนก็จะยุบสภาแล้ว เราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะผู้บริหารให้ดีที่สุด และอีกบทบาทในฐานะ สส. พยายามทำอะไรที่เกิดประโยชน์กับประชาชน
เมื่อถามย้ำถึงกรณี กมธ.ทหารและความมั่นคงของรัฐ สภาผู้แทนราษฎร จะเชิญ กัน จอมพลัง ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับชายแดนไทย-กัมพูชา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อย่าไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นมาก และไม่ได้น้อยใจที่ถูก ที่โดนตรวจสอบอยู่คนเดียว แต่มองว่าเป็นเรื่องดี