“สุทิน” โต้ข่าวทิ้ง “เพื่อไทย” ยันยังอยู่พรรคเดิม ซัดคนปล่อยเฟกนิวส์ไม่หวังดี ย้ำร่วมประชุมใหญ่ 31 ต.ค.ใช้สิทธิเลือกหัวหน้า

“สุทิน” ยันยังอยู่ พท.ทำงานกับพรรคเดิมเต็มตัว มองคนปล่อยข่าวเป็นผู้ไม่หวังดี หวังสร้างภาพว่าพรรคเลือดไหลออก ย้ำร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ 31 ต.ค. พร้อมใช้สิทธิเลือกหัวหน้าพรรค และ กก.บห.ชุดใหม่
วันที่ 30 ต.ค. นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวว่าจะยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทย และไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ก่อนหน้านี้ ตนก็เคยชี้แจงไปชัดเจนแล้ว จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังยืนยันว่ายังคงทำงานอยู่กับพรรคเพื่อไทย เชื่อว่า คนที่ปล่อยข่าวเป็นผู้ไม่หวังดีกับตนเองรวมถึงกับพรรคเพื่อไทย คงหวังสร้างกระแสทำให้ดูว่าพรรคเพื่อไทยยังมีเลือดไหลออก
“ยืนยันว่า ยังไม่คิดจะไปไหน ยังคงทำงานอยู่กับพรรคเพื่อไทย โดยในวันที่ 31 ต.ค. ก็จะเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อใช้สิทธิเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ด้วย ไม่ว่าสมาชิกพรรคจะเลือกใครเป็นหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็พร้อมยอมรับทุกคน” นายสุทิน กล่าว