“ไผ่ ลิกค์” ไอเดียบรรเจิด เปิดโครงการ “นั่งสุข ลุกง่าย สบายข้อเข่า”ใช้ส่วนตัวแจกสุขาแก่ผู้สูงอายุ–ผู้พิการ ย้ำ สุขาไม่ใช่แค่ห้องน้ำ แต่คือคุณภาพชีวิต

วันนี้( 30 ต.ค.)นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม(กธ.)โพสต์เฟสบุ๊คระบุว่าถึงโครงการ “นั่งสุข ลุกง่าย สบายข้อเข่า”ซึ่งริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ โดยมีแนวคิดหลักว่า “เพราะสุขาไม่ใช่แค่ห้องน้ำ แต่คือคุณภาพชีวิตประชาชน”จากการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นปัญหาที่หลายครัวเรือน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงวัยหรือผู้พิการต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน คือ ส้วมแบบนั่งยอง ซึ่งไม่สะดวกต่อการใช้งาน ทำให้เกิดความลำบากและเสี่ยงต่อการหกล้ม หรือเจ็บปวดตามข้อเข่า โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก
นายไผ่ กล่าวต่อว่า ตนเล็งเห็นถึงความสำคัญปัญหานี้ และได้ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยการแจกส้วม ให้กับครัวเรือนเปราะบาง ที่มีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือผู้มีน้ำหนักเกิน เพื่อให้การลดทุกข์ของพวกเขาในแต่ละวันไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไป
“เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กในสายตาหลายคน แต่สำหรับบางครอบครัว มันคือความทุกข์ในทุก ๆ วัน ผมจึงอยากช่วยให้ได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผมเชื่อว่าการปลดทุกข์ไม่ควรต้องทนทุกข์ ทุกคนควรมีสุขาที่ใช้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย”นายไผ่ กล่าวทิ้งท้าย พร้อมเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ทาง Inbox เพจเฟซบุ๊ก “สส.ไผ่ ลิกค์“