“นฤมล”ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้( 30 ต.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในพิธีมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว ได้มีการกล่าวแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ความตอนหนึ่งว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี พสกนิกรทั้งหลายต่างประจักษ์แจ้งโดยถ้วนทั่ว ถึงพระราชวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองอย่างอเนกอนันต์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับพันโครงการที่ทรงริเริ่ม ได้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม และได้รับการพัฒนาขยายผลสู่การปฏิบัติครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งยังทรงส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลบนผืนแผ่นดินไทยเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน”
ทรงสนับสนุนอุปถัมภ์งานศิลปะอันเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยทุกแขนง สู่งานศิลป์อันทรงคุณค่า ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งเป็นมรดกที่ได้พระราชทานไว้ ยังประโยชน์ยิ่งแก่ผืนแผ่นดินไทย และยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็นแก่พสกนิกรจวบจนกาลปัจจุบัน สมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ปวงประชาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง ‘แม่ของแผ่นดิน’ ทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจ และสถิตอยู่ในดวงหทัยของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อรักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป
ในโอกาสนี้ ได้มีการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิรันดร์