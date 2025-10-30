รัฐบาลเดินหน้า Green List Plus ชวนประชาชนตรวจสภาพรถลดมลพิษฝุ่นละออง pm 2.5

รัฐบาลเดินหน้าโครงการ “Green List Plus โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ชวนประชาชนตรวจสภาพรถ ลดมลพิษฝุ่นละออง
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพอากาศของประเทศ และมอบหมายให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโครงการ “Green List Plus โปรสู้ฝุ่น ลด PM2.5” เพื่อเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการลดการปล่อยฝุ่นจากภาคการขนส่งและยานยนต์ ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็น “วาระแห่งชาติ”
วันนี้ (29 ต.ค.) เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ณ ห้องศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพลังงาน กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างถูกต้อง ภายใต้แนวคิด “ตรวจสภาพรถกันสักนิด ลดมลพิษฝุ่นได้”
โครงการ Green List Plus ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตรถยนต์ 9 แบรนด์ ได้แก่ อีซูซุ มิตซูบิชิ นิสสัน โตโยต้า ฮอนด้า มาสด้า ฮีโน่ ฟอร์ด และซูซูกิ รวมถึงศูนย์บริการน้ำมัน 5 ราย คือ ปตท., บางจาก, เชลล์, พีที และโมบิล และศูนย์บริการ บีควิก รวมกว่า 1,745 แห่งทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพรถฟรีกว่า 55 รายการ พร้อมส่วนลดค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่ และค่าแรงสูงสุดถึง 50% นอกจากนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List Plus) กับกรุงเทพมหานคร ยังได้รับสิทธิ์จอดรถฟรีในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เดอะมอลล์ และโลตัส รวมถึงบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS และส่วนลดพิเศษจาก AIS ในการซื้อประกันภัยรถยนต์
รองโฆษกรัฐบาล ระบุว่า โครงการนี้สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นระบบ ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงประชาชนในระดับชุมชน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนได้อย่างยั่งยืน