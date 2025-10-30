“สุทิน” ตัดสินใจแล้ว ขอลา "เพื่อไทย" ลุยตั้งพรรคใหม่ จ่อแถลงเปิดตัว 5 พ.ย.

“สุทิน คลังแสง” ลุยตั้งพรรคใหม่ตัดสินใจโบกมือลาเพื่อไทย พร้อมแถลงเปิดตัว 5 พ.ย.นี้ ก่อนขึ้นเวทีใหญ่เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ จ.บึงกาฬ 7 พ.ย.นี้ ลั่นไม่ได้ทิ้งอุดมการณ์หรือทรยศประชาชน
วันที่ 30 ต.ค.รายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้นั้น ล่าสุด มีรายงานว่า นายสุทิน คลังแสง แกนนำคนสำคัญและเป็นผู้มีบทบาทหลักในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย และเป็นนักการเมืองคนดังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอิสาน นั้น ได้แสดงความจำนงถอนตัวออกจากแคนดิเดตหัวหน้าพรรคแล้ว และเตรียมจะยื่นใบลาออกจากพรรคเพื่อไทยโดยจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายสุทิน จะยื่นใบลาออกต่อ กกต.ในวันที่ 3 พ.ย. โดยมีกำหนดจะแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พ.ย.และเตรียมเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่โดยใช้ จ.บึงกาฬ เป็นจังหวัดเปิดตัวประมาณวันที่ 7 พ.ย.นี้
แหล่งข่าวเปิดเผยด้วยว่า การลาออกจากพรรคเพื่อไทยของ นายสุทิน ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางการเมืองของเขาหลังจากอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาหลายปี โดยให้เหตุผลมีความจำเป็นที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของประชาชน
“การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความน้อยใจที่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม แต่เขามองว่า เห็นโอกาสใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการและเสียงสะท้อนของประชาชนในภาคอีสานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการตอบรับวงการการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ได้เป็นการละทิ้งอุดมการณ์ หรือทรยศต่อพรรคเดิมแต่อย่างใด” แหล่งข่าวระบุ
นอกจากนี้ แหล่งข่าวใกล้ชิดนายสุทิน ระบุอีกว่า การย้ายพรรคครั้งนี้ของนายสุทิน เปรียบเสมือนการเลือกทางเดินใหม่ครั้งสำคัญในชีวิตการเมือง เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ใกล้ชิดและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
ขณะเดียวกัน การมาอยู่ในพรรคใหม่จะช่วยสร้างพื้นที่ตรงกับวิสัยทัศน์และแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคอีสาน โดยจะไม่ทำให้ผู้สนับสนุนผิดหวัง เพราะยังคงยึดมั่นในเป้าหมายการสร้างความหวังและโอกาสใหม่ๆ ให้กับประชาชนเหมือนเดิมช่วยเปิดประตูทางเลือกที่หลากหลายและสดใหม่ให้กับประชาชนในภาคอีสาน อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในวงการเมืองภาคอีสาน นับเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่ชาวอีสานจะมีตัวเลือกทางการเมืองที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย