"สมศักดิ์" โวยถ่วงร่าง พ.ร.บ.อสม. ขอผ่านทันทีสมัยหน้าปัดนำไปหาเสียง เย้ยไม่เคยบริหารคิดมากเป็นนิสัย

“สมศักดิ์” โวยสภาฯถ่วงร่าง พ.ร.บ.อสม. ไม่ทันในสมัยนี้ หลังจ่อวาระ 2-3 แต่มีหลายเรื่องขวาง เผย ปชน.เจ้าของร่างหลักไม่พอใจถูกแก้ อสม.ทั่วไทยผิดหวัง วอนสส.ผ่านทันทีหลังเปิดสมัยหน้า ให้ทันก่อนยุบสภา ปัดใช้เป็นผลงานหาเสียง เหน็บไม่เคยบริหาร คิดมากเป็นนิสัย
วันที่ (29 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.30 น. ที่รัฐสภา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กล่าวว่า จากกรณีที่กมธ. ได้พิจารณาร่างดังกล่าวแล้วเสร็จ และมีการบรรจุระเบียบวาระการที่ประชุมวันนี้ที่ 4.7 ในวาระ 2 และ 3 แต่ดูเหมือนจะมีความพยายามถ่วงเวลาไม่ให้กฎหมายนี้ผ่านสภาฯ โดยการพิจารณาวาระ 4.6 เรื่องร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการใช้เวลามาก ทั้งที่มีไม่กี่มาตรา และสส.ส่วนใหญ่ไม่เข้าประชุม ถ่วงเวลาพิจารณา บางครั้งเข้าไปยกมือให้ เมื่อมาตราต่อไปก็ถ่วงเวลาอีก นอกจากนี้ยังมีการจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสแกมเมอร์ด้วย ทำให้ตัวแทนอสม.จาก 6 จังหวัดที่มาร่วมฟังการพิจารณา ต้องเสียเวลาทั้งวัน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากมธ.พิจารณาอย่างราบรื่น โดยมีทั้งหมด 7 ร่าง โดยใน 6 ร่าง มีลักษณะคล้ายกัน แต่มี 1 ร่างคือของพรรคประชาชน มีความแตกต่างและกมธ.ได้ยึดร่างของพรรคประชาชนเป็นหลักในการพิจารณา โดยที่ประชุมมีการปรับแก้เนื้อหาบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอสม. ซึ่งตนสันนิษฐานว่าเหตุผลที่มีการดึงร่างไว้เพราะมีการปรับแก้และไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เหลือ ประกอบกับจะมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสแกมเมอร์เข้ามา จึงทำให้หลายพรรคไม่สบายใจ ไม่อยากให้พูดถึงสแกมเมอร์ และไม่อยากให้ร่างอสม.ผ่านสภาฯ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อสม.ทั้งประเทศรอที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้ ตนจึงต้องการให้อสม.ได้รับรู้ว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไร
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีประชาชนแสดงความเห็นถึง 3 แสนคน เห็นด้วยกับพ.ร.บ.นี้กว่า 89 เปอร์เซ็น ส่วน 11 เปอร์เซ็นที่เหลือไม่ใช่ไม้เห็นด้วยแต่ให้ข้อติติงเรื่องการเกษียณอายุหรือการเริ่มต้นการทำงานของอสม. เราก็ได้ปรับแก้ตามความเห็นเหล่านั้นแล้ว มีพ.ร.บ.น้อยมากที่ประชาชนจำนวนมาให้ความสนใจแบบนี้แสดงว่าอสม.ให้ความสนใจและแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 อย่างหนาแน่น จึงขอให้สส.ทุกพรรคคิดว่าการกระทำของพวกท่านเป็นปัญหากับอสม.หรือไม่ ขอให้ทำงานแก้ตัวอีกครั้งเมื่อเปิดสภาฯในเดือนธ.ค. อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าเมื่อจะมีการยุบสภาวันที่ 31 ม.ค. 69 เป็นไปได้หรือไม่ว่าการที่แก้ไขไป ทำให้เขาเสียความรู้สึกหรือเสียหน้า จึงทำให้ช้าออกไปอีก
เมื่อถามว่า ยังมั่นใจหรือไม่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาฯ ในสมัยประชุมหน้า นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หากผ่านสภาฯก็ยังติดเงื่อนเวลาการพิจารณาในชั้นวุฒิสภาอีก เพราะเรามีเวลาไม่ถึง 1 เดือน ที่จะยุบสภาแล้ว แต่หากผ่านวาระ 3 ได้วันนี้ และอยู่ในการพิจารณาของสว.อีก 1 เดือน เมื่อเปิดสมัยประชุมก็มีโอกาสที่จะผ่านและประกาศใช้ได้ เพราะตนได้คำนวนไทม์ไลน์ไว้หมดแล้ว และต้องยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่ดี หากมีการเลือกตั้งเราต้องกลับไปนับ 1 ใหม่ กว่าจะผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังมีกับดักทางการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นตัวแปร
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าหากกฎหมายดังกล่าวผ่าน พรรคเพื่อไทยจะถือเป็นผลงานใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ใช่การได้เปรียบเสียเปรียบ พรรคการเมืองไหนมาเป็นรัฐบาลก็ต้องพยายามทำให้ดี บางคนไม่เคยบริหารก็คิดมากไป ทำเป็นนิสัยหรือไม่
ด้านนางวิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานชมรมอสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เรามีความคาดหวังร่างพ.ร.บ.อสม.ฉบับนี้จะได้เข้าสภาฯ ความจริงมีทั้งหมด 7 ร่าง เราไม่ได้คัดค้านร่างของพรรคประชาชนที่เป็นร่างหลัก และเราไม่ได้ตัดทั้งหมด แต่เราได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของพี่น้องอสม.เพราะเรามีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประเทศไทยเรามีอสม.ล้านกว่าคนรอกฎหมายรับรองเพื่อให้ได้พัฒนาตัวเองและมีความเข้มแข็ง และเพื่อให้การทำงานไม่ให้คนมากังขาว่าเป็นอิสระแต่ไม่มีกฎหมายมารองรับ เช่นปัญหาโควิด-19 เราถูกแจ้งจับที่เข้าไปบุกรุกในบ้าน เพราะไม่มีกฎหมาย ครั้งนี้เราก็มีความคาดหวังสูงมาก แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น เป็นการดึงเกมเพื่อไม่ให้ร่างพ.ร.บ.อสม.เข้าสภาฯ และร่างดังกล่าวเป็นของทุกพรรคที่เสนอเข้ามา
“รู้สึกเสียใจ เสียความรู้สึก มันไม่น่าเกิดขึ้นในสภาฯแห่งนี้ ไม่น่าเกิดขึ้นที่มีบรรยากาศแบบดึงเกมเพื่อไม่ให้อันนี้เข้า อันนี้ออก มันไม่ใช่ ท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามา ทำหน้าที่ของท่านเถอะ ไม่มีใครมีส่วนได้ส่วนเสีย พี่น้อง อสม.อยากมีกฎหมายรองรับเท่านั้นเอง เพราะร่างทั้ง 7 ฉบับอยู่ด้วยกัน แต่ทำไมไปมองว่าเป็นร่างของครม.เพราะเรามีการทำประชาพิจารณ์ 4 ภาคที่มีส่วนร่วมมีข้อเสนอ ไม่มีฉบับไหนเสีย ฉบับไหนได้ แต่อยู่ในฉบับเดียวกัน เพียงแต่ชื่ออาจจะถูกตัดไปเพื่อให้สอดคล้องกัน”นางวิลัยวัลย์ กล่าว