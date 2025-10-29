xs
“ยศสิงห์” ปลุกกองทัพอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เดินเครื่องปฏิบัติการ ‘ม้าศึกเเนวหน้า’ ยกระดับมาตรฐานไทยให้กลับมายืนหนึ่ง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(29 ต.ค.)จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดกิจกรรม “อุตสาหกรรมรวมใจ ขับเคลื่อนมาตรฐานไทยทั่วประเทศ” ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

รมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า วันนี้ไม่ใช่เพียงการจัดกิจกรรมปล่อยคาราวานตรวจสอบสินค้า แต่คือการรวมพลังของ “แนวหน้าอุตสาหกรรมไทย” จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างกลไกการทำงานเชิงรุก ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย และคืนความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ภายใต้นโยบายหลัก “อุตสาหกรรมพึ่งพาได้” ที่มุ่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถไว้วางใจได้อย่างแท้จริง

ในที่นี้ได้เน้นย้ำว่า ภาคอุตสาหกรรมคือเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทย จึงต้องไม่ปล่อยให้ “สินค้าด้อยคุณภาพ” กลายเป็นจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจ แต่ต้องเปลี่ยนทุกวิกฤตให้เป็น “โอกาสในการยกระดับมาตรฐานไทยทั้งระบบ” เพื่อให้สินค้าไทยปลอดภัย แข่งขันได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมมอบภารกิจใหม่ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศทำหน้าที่เป็น “ม้าศึกแนวหน้า” และ “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” ที่พร้อมลงพื้นที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาได้ทันที

“จากนี้ไป กระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ แต่จะเข้าไปเชิงรุก เพื่อป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเห็นว่า อุตสาหกรรมไทยพึ่งพาได้จริง” รมช.อุตสาหกรรม กล่าว

ภายในปาฐกถาได้มีการเน้นย้ำแนวทางสำคัญในการทำงานภาคสนามภายใต้นโยบาย “ปิดเร็ว – เปิดเร็ว – พึ่งพาได้” โดย “ปิดเร็ว” หมายถึง เมื่อพบการกระทำผิดกฎหมาย หรือโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและทันท่วงที “เปิดเร็ว” หมายถึง การอำนวยความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปรับปรุงจนเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้กลับมาดำเนินกิจการได้อย่างรวดเร็ว และ “พึ่งพาได้” คือ ความมุ่งมั่นให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็เชื่อมั่นในความโปร่งใสของกระทรวง

รัฐมนตรีช่วยฯ ยังกล่าวถึงบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เช่น ปัญหาการลักลอบทิ้งกากพิษและสินค้ามาตรฐานต่ำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการกำกับดูแลต้องเข้มแข็งและรวดเร็ว เพราะงานของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตของประชาชน “เราไม่สามารถปล่อยให้ใครเอาชีวิตประชาชนไปแลกกับกำไรได้อีกต่อไป การตรวจสอบสินค้ามาตรฐานต่ำไม่ใช่เพียงภารกิจ แต่คือการปกป้องครอบครัวของเราทุกคน”

อีกทั้งยังมีการกล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานในสังกัดต้องรักษาความซื่อสัตย์และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกรณีการจัดการของกลาง ซึ่งถือเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นของประชาชน “เราจะต้องทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อชีวิตและความไว้วางใจของสังคม เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าระบบราชการของเรานั้นเข้มแข็งและเป็นธรรม”

สำหรับเป้าหมายสูงสุดของภารกิจครั้งนี้ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ย้ำว่า “ไม่ใช่เพียงการยึดอายัดสินค้า แต่คือการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้ผู้ประกอบการที่สุจริต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ผู้บริโภค และที่สำคัญที่สุด คือการฟื้นฟูศรัทธาของประชาชนต่อสินค้าไทย” พร้อมเชิญชวนอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกันแสดงพลังของกระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่ทำงานเชิงรุก โปร่งใส และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

“เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน รวมใจอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนมาตรฐานไทยทั่วประเทศ เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง และสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน” รมช.อุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย






