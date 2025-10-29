“อรรถกร” ประกาศนโยบาย "Quick Win 100 วัน" ปฏิรูปกองทุนฯ ปลดปล่อยศักยภาพนักกีฬาไทย

รมว.ท่องเที่ยวฯ ประกาศนโยบาย "Quick Win 100 วัน" ปฏิรูปกองทุนฯ สู่ยุคใหม่ของกีฬาไทย แก้ปัญหางบ เบี้ยเลี้ยง ความโปร่งใส ปลดปล่อยศักยภาพนักกีฬาไทย
วันที่ (29 ตุลาคม 2568) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงนโยบายการดำเนินงานด้านกีฬาและเปิดสัมมนาทิศทางการดำเนินงานของ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 100 วัน เพื่อ "ปฏิรูปกองทุนฯ ปลดปล่อยศักยภาพวงการกีฬาไทย"
นโยบายนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแกนกลางที่ส่งผลกระทบต่อวงการกีฬา ได้แก่:
• ปัญหาระบบงบประมาณที่ติดขัดด้วยความล่าช้า
• ปัญหาคอขวดเชิงโครงสร้างและกระบวนการของกองทุนฯ
• ปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรม
• ความล่าช้าในการรับเบี้ยเลี้ยงและเงินทุนสนับสนุนของนักกีฬาและสมาคมกีฬา
• ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)
โดยมีนโยบายเร่งด่วน 4 ด้าน เพื่อปลดล็อกศักยภาพนักกีฬาไทย ดังนี้:
1. ผลักดันงบประมาณสู้ศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33
เร่งผลักดันการเพิ่มกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 เพื่อสนับสนุน "การเก็บตัวฝึกซ้อม" (เพิ่มงบประมาณ 280.7 ล้านบาท) และ "วิทยาศาสตร์การกีฬา" (เพิ่มงบประมาณ 22.5 ล้านบาท) เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพ
2. อัดฉีดงบกีฬา 400+ ล้านบาท จัดสรรไว โปร่งใส
ผลักดันการเพิ่มกรอบงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาอย่างเต็มที่ โดยมีเป้าหมายปลดล็อกการจัดสรรงบให้เสร็จสิ้น "ก่อน 15 พฤศจิกายน 2569" และกระจายให้ครอบคลุม "ทุกสมาคม" ภายใต้เกณฑ์ที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
3. พลิกโฉมบริการกองทุนฯ (อนุมัติไว-เบิกจ่ายเร็ว)
ยกระดับการให้บริการของกองทุนฯ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ AI เพื่อเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณ, การอนุมัติคำขอ, การลงนาม MOU ออนไลน์ โดยสามารถยื่นคำขอออนไลน์สำหรับปี 70-71 ได้ทันที และติดตามสถานะคำขอและการเบิกจ่ายได้แบบ Real-time
4. สร้างหลักประกันใหม่ ดูแลนักกีฬาตลอดเส้นทาง
ทบทวนเกณฑ์การให้เงินรางวัลให้มีความ "ชัดเจน เป็นธรรม และยั่งยืน" พร้อม "ปรับปรุง" สวัสดิการใหม่ ให้ครอบคลุมนักกีฬาและบุคลากร ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และการดูแลหลังเลิกเล่นให้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้การ "ปลดล็อกกองทุนฯ" ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อ "ปลดปล่อยศักยภาพนักกีฬาไทย" สร้างความพร้อมในการสู้ศึกซีเกมส์ ทำให้งบประมาณถึงมือสมาคมรวดเร็ว และดูแลฮีโร่ของชาติอย่างยั่งยืน